Новая японская противокорабельная крылатая ракета совершает бочкообразные маневры для обхода систем противоракетной обороны.

В сети появилось видео, которое больше похоже на демонстрацию трюков боевого дрона, а не на испытания крылатой ракеты. Японское оборонное ведомство показало, как его новая разработка в воздухе выполняет сложный маневр, и у этого трюка есть сугубо практическая, даже жизненно важная для ракеты цель.

Редакция издания The War Zone (TWZ) обратила внимание на ролик, опубликованный Агентством по закупкам, технологиям и логистике Министерства обороны Японии (ATLA). На кадрах, которые ранее показывали только участникам закрытого симпозиума, перспективная противокорабельная ракета, известная как New SSM, выполняет серию быстрых бочкообразных вращений. Генеральным подрядчиком проекта выступает компания Kawasaki Heavy Industries (KHI).

Демонстрацию возможности выполнения бочкообразного переворота новой ракеты SSM можно увидеть в видеоролике, начиная примерно с 0:49

Этот необычный маневр — часть более широкой концепции преодоления противоракетной обороны. Судя по заявлениям ATLA, на маршевом участке ракета будет лететь по сложной траектории, чтобы затруднить перехват на большой дистанции. А непосредственно перед целью она переходит в «бочку». Смысл этой фигуры — в противодействии системам ближнего боя, таким как скорострельные артиллерийские комплексы. Их вычислители рассчитывают упреждение для стрельбы по стандартной траектории, а постоянно вращающаяся и смещающаяся ракета резко снижает вероятность точного попадания. На официальных иллюстрациях японского правительства эту ракету изображают уворачивающейся от огня китайской 30-мм пушки Type 730.

Графическое изображение из ATLA 2024 года, посвященное XKJ301-1 дляNew SSM

По информации TWZ, сама ракета представляет собой дозвуковую крылатую ракету с одним турбовентиляторным двигателем XKJ301-1 компании KHI. Этот двигатель, созданный на основе экономичной модели KJ300, обеспечивает большую дальность полета. Конструкция включает выдвижные крылья из трех секций, хвостовые стабилизаторы и элементы технологии малозаметности. К ним относятся скосы вдоль фюзеляжа, панели с зазубренными краями и S-образный воздухозаборник, скрывающий компрессор двигателя от радаров.

Изображение в разрезе конструкции ракеты-носителя New SSM, на котором система наведения выделена зеленым цветом, а боеголовка — красным

На официальных изображениях новая противокорабельная ракета изображена вращающейся вокруг объекта, который, по мнению экспертов TWZ, представляет собой Type 730.

Запускать New SSM планируется с наземных и корабельных установок, а также с борта самолетов — истребителей F-2 и патрульных P-1. Работы над ракетой ведут с 2023 года. Точную максимальную дальность японские власти не раскрывают, но заявляют, что она превысит возможности нынешней ракеты Type 12, которая летает на 200 км. Учитывая, что уже существует программа по доведению дальности Type 12 до 900-1000 км, новая разработка, вероятно, будет соответствовать этому уровню или превзойдет его.