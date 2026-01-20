В здании Rockstar North в Эдинбурге произошел взрыв, вызвавший пожар.

В понедельник рано утром в Эдинбурге сработала пожарная сигнализация. Инцидент произошёл в здании на Холируд-роуд, где располагается студия Rockstar North, известная разработкой серии Grand Theft Auto.

Около пяти утра в офисе Rockstar North раздался взрыв. На место быстро прибыли пожарные — всего семь машин. Они работали несколько часов, чтобы ликвидировать последствия возгорания в коммерческом здании. К девяти утра ситуацию взяли под контроль. Пострадавших нет.

Представитель шотландской пожарной службы подтвердил факт вызова. Rockstar Games, со своей стороны, дала объяснение изданию BNO News. Причиной стала техническая неполадка, а именно неисправность одного из отопительных котлов. Местные СМИ, вроде The Herald, описывали событие именно как взрыв.

Компания поблагодарила экстренные службы за быструю реакцию. Главное же для всего геймерского сообщества прозвучало дальше. Rockstar прямо заявила, что инцидент не повлиял на рабочие процессы. «Пожалуйста, знайте, что все в порядке, и наша студия продолжает работать», — передали в компании. Это значит, что работа над GTA 6 и другими проектами идет по плану.