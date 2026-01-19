Издание Carscoops сообщает о судебном иске владельца Toyota из Флориды. Мужчина утверждает, что автомобиль без его ведома собирал детальные данные о стиле вождения, включая резкие торможения, и передавал их страховой компании Progressive. Это привело к повышению тарифов.

Издание Сarscoops решило рассказать своим читателям о судебном иске жителя Флориды Филипа Зифке (Philip Zifke) из Игл-Лейк. Он купил Toyota RAV4 2021 года, а позже, выбирая страховку, выяснил, что у Progressive уже есть его подробный профиль водителя.

В этот профиль, по словам истца, попали данные GPS о местоположении и информация о резких торможениях. Один из таких случаев датировали днем, предшествовавшим обращению Сифке за страховым полисом.

«Автомобиль не знает, кто им управляет», — заявил адвокат истца Джон Янчунис (John Yanchunis). Проблема, по его мнению, в том, что потребитель часто не понимает, что его данные собирают и передают.

Toyota в ответ заявила, что водитель дал согласие на отслеживание местоположения при активации соответствующей услуги. Судья, изучив дело, указал, что Сифке дважды нажимал кнопку «Принять» — в марте 2021 и 2024 годов. Это согласие подтвердило сбор данных с автомобиля и их дальнейшую передачу. Из-за этого судья постановил, что спор должен решаться в арбитраже, а не в суде.

Это не первый подобный случай. Ранее с исками столкнулись General Motors и компания LexisNexis. На этой неделе Федеральная торговая комиссия США (FTC) даже вынесла постановление против GM, запретив ей на пять лет продавать данные о геолокации и поведении водителей. Причиной назвали вводящий в заблуждение процесс получения согласия.

Вопрос, который поднимает Carscoops: как телематика, которая потенциально может быть полезной, не превратится просто в инструмент для заработка на данных водителя без его реального понимания и контроля.