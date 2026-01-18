Издание BILD сообщает о неожиданном отъезде группы военнослужащих ФРГ из Гренландии.

Германские военные, прибывшие в Гренландию всего несколько дней назад, внезапно покинули остров. Таблоид BILD зафиксировал их отъезд, выложив фото оформления багажа немецкими военными в аэропорту в своем телеграм-канале.

По данным издания, группа из 15 офицеров и солдат бундесвера во главе с адмиралом Штефаном Паули села в аэропорту Нуука на борт Boeing 737 авиакомпании Icelandair. Приказ о возвращении поступил из Берлина утром в день вылета.

Все запланированные мероприятия и встречи пришлось срочно отменить. Еще накануне адмирал Паули говорил, что его группа ждет указаний из Германии о дальнейших шагах. В итоге решение оказалось в некотором плане неожиданным — немедленный вылет назад.

BILD отмечает, что миссия, проходившая по приглашению Дании в рамках сотрудничества НАТО, завершилась значительно раньше намеченного срока. Официальных заявлений или объяснений от правительства ФРГ не последовало.

В публикации приводят одну из возможных версий — обострение ситуации вокруг Гренландии и новые торговые угрозы со стороны администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Однако это предположение не имеет официального подтверждения.