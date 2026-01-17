Эрик Демерс (Eric Demers), известный архитектор графических процессоров, переходит в Intel. Он имеет почти 20 лет опыта работы в AMD и Qualcomm, где руководил созданием GPU Adreno.

Intel делает очередной стратегический ход на конкурентном поле графических и ИИ-решений. Компания привлекает чрезвычайно опытного специалиста с впечатляющим послужным списком.

Эрик Демерс (Eric Demers) подтвердил переход в Intel через пост в LinkedIn. Последние месяцы он вел переговоры напрямую с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном (Pat Gelsinger). Видение главы компании, по словам Демерса, его впечатлило.

Его карьера — готовое резюме для этой задачи. Почти десять лет в AMD на позициях от менеджера по дизайну до старшего архитектора. Затем девять лет в Qualcomm, где он дорос до вице-президента по разработке. Он напрямую влиял на развитие графического аппаратного обеспечения компании, а именно архитектуры Adreno. Это не просто смена работы, а переход в лагерь конкуретна.

Intel официально не объявила, над каким именно проектом будет работать Демерс. Его экспертиза четко указывает на графические процессоры. При этом в потребительском сегменте компания уже анонсировала архитектуру Xe. По всей видимости, его главной задачей станут чипы для центров обработки данных и искусственного интеллекта. У Intel там есть амбициозные, но пока не слишком успешные проекты.

Проект амбициозного чипа Ponte Vecchio для суперкомпьютеров столкнулся с техническими трудностями — низким выходом годных кристаллов и сложностями упаковки. Это вызвало задержки, которые отложили даже запуск суперкомпьютера Aurora. Продажи ускорителей Gaudi также пока не приносят значительных доходов. Приход Демерса выглядит как попытка решить эти проблемы.