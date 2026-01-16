Российские и зарубежные СМИ обсуждают тему нового супероружия США, которое якобы вызывает симптомы «гаванского синдрома». По данным публикаций, такое устройство теперь есть именно в арсенале американских военных, и его могли применить при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Журналистские расследования придали новый поворот истории с загадочным «гаванским синдромом». Если раньше в нем обвиняли противников США, то теперь публикации указывают, что подобное оружие может быть у самих американцев и якобы могло ими применяться в спецоперациях.

Портал Лента.ру в своей статье от 16 января затрагивает эту тему, которая появилась на различных интернет-ресурсах. Ключевой, вероятно, следует считать публикацию распространенную агентством РИА Новости . Агентство сообщило о материеле бывшей сотрудницы Госдепа и журналистки Саши Ингбер на платформе Substack. Ингбер написала, что у правительства США имеется устройство, которое, как считается, вызывает «гаванский синдром». По ее информации, американские силы спецназначения заполучили это оружие несколько месяцев назад в ходе некой операции. Собеседники Ингбер не уточнили, где именно его изъяли, но утверждают, что устройство уже испытали и сейчас оно находится в ведении Пентагона. Другой ее источник допускает, что аппарат могли не захватить, а просто купить.

Эти данные получили развитие в статье военного обозревателя Михаила Ходаренока, опубликованной 13 января на Газета.ru . В материале автор разбирает версию применения такого устройства при захвате венесуэльского президента Николаса Мадуро. По гипотезе, компактное акустическое или электромагнитное оружие могло вызвать у охраны тяжелые симптомы — кровотечения, рвоту, ощущение «взрыва головы изнутри», что обездвижило защитников. При этом сам Ходаренок подчеркивает, что конкретные характеристики такого вооружения неизвестны и остаются лишь гипотезой. Основной причиной успеха операции он все же считает не мифическое супероружие, а тщательное планирование и возможное предательство в окружении Мадуро.

Напомним, «гаванский синдром» — комплекс симптомов, включающих внезапные головные боли, потерю слуха и головокружение. Впервые его зафиксировали у американских дипломатов на Кубе в 2016-2017 годах, позже — в Китае и других странах. В марте 2023 года американское разведсообщество официально заявило, что синдром не является результатом действий какого-либо иностранного противника. Российский МИД неоднократно называл обвинения в свой адрес по этому поводу абсурдными. Теперь же журналистские расследования смещают фокус с гипотетических иностранных технологий на возможное наличие аналогичных разработок в арсенале самих США.