Врач Сеченовского университета Алексей Коваленко рассказал РИА Новости о необходимости отдыхать непосредственно во время работы.

Новые рекомендации врачей меняют привычный подход к организации рабочего дня. Речь идет не об отдыхе в конце трудового дня, а о регулярных паузах непосредственно в процессе работы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на врача Алексея Коваленко из Сеченовского университета, для сохранения продуктивности и поддержания здоровья необходимо чередовать работу и отдых. Для офисных сотрудников, занятых умственным трудом, общая продолжительность таких пауз в течение дня должна составлять 2-3 часа.

Важный момент — это не непрерывный отдых, а суммарное время всех коротких перерывов. Периоды активности нужно регулярно прерывать для восстановления, как физического так и умственного состояния.

Для руководителей и тех, кто решает сложные задачи, норма может быть выше — до 3-4 часов отдыха в течение дня в периоды высокой нагрузки.

Работникам физического труда, по словам Коваленко, требуется меньше времени на восстановление — 1-2 часа в день. Врач объясняет это тем, что умственное напряжение сильнее истощает нервную систему, чем физическая нагрузка — мышцы.