Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг считает, что пессимистичные прогнозы об опасностях ИИ причиняют серьезный вред.

Пока одни видят в искусственном интеллекте угрозу, другие видят в этом лишь шум, мешающий прогрессу. К последним относится Дженсен Хуанг, чья компания NVIDIA стала одним из главных бенефициаров бума ИИ.

Издание Tweak Town сегодня обратило внимание своих читателей на его интервью, которое он дал перед своим выступлением на CES 2026. В нем Хуанг затронул тему растущей в обществе тревоги вокруг ИИ. С его точки зрения, эта тревога искусственно раздута, и это его крайне обижает. Он прямо заявил, что уважаемые люди, рисующие мрачные сценарии, наносят огромный ущерб. По сути, они вредят и общественному восприятию, и технологическому прогрессу в целом. Хуанг не стал разбирать каждый пугающий прогноз в деталях. Вместо этого он назвал весь этот нарратив бесполезным. Повторил это слово несколько раз для убедительности.

Его особенно беспокоит другая тенденция. Некоторые представители индустрии сами бегут к правительствам с просьбами о жестком регулировании. Хуанг ставит этот факт под сомнение. Какие у них мотивы, задается он вопросом. Не пытаются ли они с помощью новых правил задавить стартапы конкурентов? В случае, если таковая тенденция имеется, то по мнению главы NVIDIA, она только душит развитие.

Кстати, по поводу ИИ-стартапов, всем кому интересно могут здесь узнать об анализе издания The Information , в котором говорится про невероятную скорость, с которой эти стартапы нового поколения смогли выйти на совокупную годовую выручку в $30 млрд.

При этом он высказался на фоне активных обсуждений. После лавинообразной популярности ChatGPT разговоры о рисках мощного ИИ стали обычным делом. Одни эксперты говорят о крахе карьер, другие — о тотальной слежке. Хуанг же настаивает, что эти опасения сильно преувеличены. Он видит в них не здоровый скепсис, а помеху для принятия технологий обществом.

Главный вывод из слов Хуанга прост: дискуссия об ИИ для него давно вышла за рамки споров о безопасности. Он видит в ней инструмент рыночной конкуренции.