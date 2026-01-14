В Москве начали эксперимент с новым типом дорожного покрытия. В асфальт добавляют специальный компонент, который не дает образовываться наледи.

Снег и гололед могут стать чуть менее серьезной проблемой для дорожников. В России, если точнее — пока только в Москве, начали укладывать асфальт, который сам сопротивляется образованию льда.

Секрет в специальной добавке, которую вмешивают прямо в асфальтобетонную смесь на этапе производства. Она создает на поверхности покрытия водоотталкивающий слой. Говоря проще, он не дает снегу и льду прочно сцепляться с дорогой и вообще мешает им формироваться.

Сейчас технологию испытывают на самых проблемных участках: на мостах, эстакадах, около ТЭЦ и водоемов. Именно там лед появляется чаще всего.

Теперь главное — проверить, как долго такой асфальт сохранит свое уникальное противогололедное покрытие. Производители оценивают потенциал в пять-шесть лет, но теория часто расходится с практикой. Сколько на самом деле выдержит эта добавка при постоянным и активном движении транспорта и перепадами температуры — покажет только тестовый участок в Москве.