Global_Chronicles
Interesting Engineering: Робот MATRIX-3 из Китая двигается по‑человечески и ощущает прикосновения
Китайский стартап Matrix Robotics показал новое поколение гуманоидного робота MATRIX-3. Компания полностью переработала платформу — от алгоритмов до железа — и заявляет, что робот умеет безопасно работать рядом с людьми, ощущать прикосновения и выполнять сложные манипуляции с хрупкими и мягкими предметами.

Новый робот от Matrix Robotics формально остается «гуманоидом с ИИ», но описание больше похоже на набор функций обычного человека: мягкая оболочка, чувствительные пальцы, плавная походка и умение понимать команды на разговорном языке.

Matrix Robotics называет MATRIX-3 платформой физического искусственного интеллекта и подчеркивает, что по сравнению с прежними версиями она переделала и алгоритмы, и конструкции, и сценарии применения. Компания заявляет, что теперь робот должен не просто выполнять жестко заданные движения, а подстраиваться под обстановку и взаимодействовать с реальными объектами в коммерческих, медицинских и бытовых пространствах.

Корпус MATRIX-3 покрыт мягким биомиметическим материалом, в котором спрятана распределенная сеть датчиков. Такой «кожей» робот гасит удары и одновременно считывает силу контакта в режиме реального времени. На кончиках пальцев установлены высокочувствительные тактильные сенсоры, которые улавливают минимальное усилие порядка сотых долей ньютона. Эти данные связываются с обновленной системой компьютерного зрения на базе крупной модели пространственного восприятия. В результате робот оценивает форму предмета, материал и надежность захвата и, по словам разработчиков, аккуратно обращается с хрупкими, гибкими и мягкими объектами.

Отдельный акцент компания делает на руках и движении. Новая кисть MATRIX-3 получила 27 степеней свободы и кабельный привод, из‑за чего она ближе к человеческой руке по подвижности и скорости работы. Робот может брать стандартные инструменты, нажимать мелкие кнопки и работать с тканью. За передвижение отвечает модель управления движением, обученная на больших наборах данных с захватом человеческой пластики. Линейные приводы в суставах обеспечивают высокую удельную мощность и низкий шум, чтобы корпус двигался согласованно и без дерганий.

Над всем этим работает новый «мозг», который Matrix описывает как собственную нейросетевую архитектуру для обучения без донастройки под каждую задачу. Производитель заверяет, что MATRIX-3 понимает базовые физические принципы, воспринимает команды на естественном языке без отдельного обучения под каждую задачу. Робот может самостоятельно планировать захват, регулировать силу в реальном времени и обходить препятствия, синхронизируя зрение и движения руки и корпуса.


Авторы статьи, опубликованной в Interesting Engineering, отдельно отмечают, что пока все заявления держатся на видеороликах и информации от самой компании. Matrix Robotics уже открыла ранний доступ для отдельных партнеров и рассчитывает начать пилотные внедрения MATRIX-3 в середине 2026 года.

#китай #ии #роботы #гуманоид #interesting engineering #matrix-3 #matrix robotics #тактильные сенсоры
Источник: interestingengineering.com
