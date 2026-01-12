С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения в порядке медосмотров. Если врачи заметят у сотрудника признаки психического расстройства, работодатель сможет направить его на обязательное психиатрическое освидетельствование.

Обычный медосмотр для сотрудника может закончиться не только справкой, но и направлением к психиатру. С весны текущего года у работодателей появляется такая опция.

Все решит плановая проверка здоровья. Врачи на ней могут отметить, что у человека есть признаки психического расстройства. Раньше это просто фиксировали в карте. Теперь, согласно поправкам, эту информацию передадут руководству компании.

Работодатель на ее основе получит официальное право отправить сотрудника на дополнительное обследование — уже к психиатру. Эксперт Мария Соловьева из Пироговского университета поясняет, что это дает компаниям больше гибкости, чтобы реагировать на изменения в состоянии сотрудников.

Психиатр проведет полноценный прием: осмотр, опрос, психопатологическое обследование. Итогом может стать вердикт о временной профессиональной непригодности человека для его текущей работы. Проще говоря, после такого осмотра его могут отстранить от должности, пока состояние не нормализуется.