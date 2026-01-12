Обычный медосмотр для сотрудника может закончиться не только справкой, но и направлением к психиатру. С весны текущего года у работодателей появляется такая опция.
Все решит плановая проверка здоровья. Врачи на ней могут отметить, что у человека есть признаки психического расстройства. Раньше это просто фиксировали в карте. Теперь, согласно поправкам, эту информацию передадут руководству компании.
Работодатель на ее основе получит официальное право отправить сотрудника на дополнительное обследование — уже к психиатру. Эксперт Мария Соловьева из Пироговского университета поясняет, что это дает компаниям больше гибкости, чтобы реагировать на изменения в состоянии сотрудников.
Психиатр проведет полноценный прием: осмотр, опрос, психопатологическое обследование. Итогом может стать вердикт о временной профессиональной непригодности человека для его текущей работы. Проще говоря, после такого осмотра его могут отстранить от должности, пока состояние не нормализуется.