Китай провел первые летные испытания крупного транспортного беспилотника «Тяньма-1000». Аппарат может перевозить до тонны груза на расстояние 1800 километров.

В Китае подняли в воздух новый грузовой беспилотник. Это не просто прототип, а полностью рабочая машина, созданная для реальных задач.

Испытания прошли успешно — об этом сообщило государственное телевидение. Машину с именем «Небесный конь» разработали на предприятии NORINCO. Ее главная особенность — способность брать на борт до тысячи килограммов груза.

«Тяньма-1000» летает высоко, до восьми километров, и далеко, почти на две тысячи. Но главное, ему не нужен аэродром. Для посадки хватит и двухсот метров ровного пространства, что делает дрон идеальным для горных районов или сложной местности, куда грузовик не пройдет.

Предназначение у аппарата сугубо практическое: перевозка товаров, помощь в спасательных операциях, доставка снаряжения. Конструкторы называют его первой недорогой платформой своего класса. Он может не просто летать по маршруту, но и быстро переключаться между задачами, например, сбросить груз с воздуха в нужной точке.