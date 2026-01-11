Платформа AnTuTu опубликовала декабрьский рейтинг производительности флагманских смартфонов. Первое место с большим отрывом занял игровой телефон RedMagic 11 Pro+. В первую десятку впервые попали устройства на процессоре MediaTek Dimensity 9500.

Флагманы на базе новейшего чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 продолжают доминировать в тестах производительности. Вместе с тем, в декабрьском рейтинге AnTuTu появились и серьезные конкуренты на другой платформе.

Как и в ноябре, первое место в декабрьском рейтинге занял игровой смартфон RedMagic 11 Pro+. Его средний результат составил 4 118 828 баллов. Следом с небольшим отставанием расположились iQOO 15, OnePlus 15 и Realme GT8 Pro, которые также используют процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Главное изменение по сравнению с предыдущим месяцем — появление в топе устройств на чипе MediaTek Dimensity 9500. Смартфоны Vivo X300 Pro и Oppo Find X9 Pro заняли шестое и седьмое места с результатами около 4 миллионов баллов. Это первое попадание моделей на этом процессоре в рейтинг AnTuTu за вторую половину года.

В первую десятку также вошли Honor Win, Honor Magic 8 Pro, базовая версия Honor Magic 8 и Nubia Z80 Ultra. Все они, кроме моделей Vivo и Oppo, работают на процессоре от Qualcomm.

Сравнение с ноябрьским рейтингом показывает два изменения. В декабрьскую десятку добавилась Nubia Z80 Ultra, а модель Redmi K90 Pro Max, наоборот, из списка выбыла. Подробную информацию о всех устройствах, попавших в топ-10, можно увидеть на прилагаемом к рейтингу изображении.