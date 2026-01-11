Астрофизики проанализировали данные о гравитационном линзировании и обнаружили статистический намек на взаимодействие между темной материей и нейтрино.

Темная материя и нейтрино — два самых неуловимых компонента Вселенной. Раньше ученые не видели причин, по которым они должны как-то влиять друг на друга. Новый анализ данных космического сдвига это мнение пошатнул.

Астрофизики изучили эффект космического сдвига. Это тонкое искажение в свете далеких галактик, которое возникает, когда их свет проходит через скопления материи, действующие как гравитационные линзы. Форма этих искажений рассказывает о крупномасштабной структуре Вселенной.

Главная гипотеза: если темная материя и нейтрино взаимодействуют, это должно влиять на распределение галактик и, следовательно, на картину космического сдвига. Команда проверила это, используя данные трехлетнего обзора темной энергии (DES), собранные на телескопе Бланко в Чили.

Анализ показал очень слабый сигнал, указывающий на взаимодействие. Его уровень оценили примерно в одну десятитысячную от общей силы. Однако, как отмечается в исследовании, статистическая значимость этого результата составляет всего 3σ (три сигма). Этого недостаточно, чтобы считать его надёжным доказательством.

Авторы работы предполагают, что такое взаимодействие, если оно существует, могло бы помочь объяснить одно из ключевых современных противоречий — проблему натяжения Хаббла, расхождение в измерениях скорости расширения Вселенной.

Окончательный вердикт вынесут будущие, более точные наблюдения, например, с обсерватории Веры Рубин (Vera C. Rubin Observatory). Если сигнал подтвердится, стандартную космологическую модель (ΛCDM) придется серьезно дорабатывать. Если нет — гипотеза просто займет место в длинном списке интересных, но не подтвержденных идей о природе темной материи.