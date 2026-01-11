Технические характеристики новых аппаратов совместимы со смартфонами Apple iPhone, что указывает на потенциальное сотрудничество компаний

Компания Илона Маска SpaceX получила от американских регуляторов зеленый свет на масштабное расширение своей спутниковой сети. Речь идет о тысячах новых аппаратов на орбите. По информации WCCFTech, Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) выдала SpaceX разрешение на эксплуатацию до 15 000 спутников второго поколения (Gen2). У компании уже было одобрение на 7500 таких аппаратов. Новое решение позволяет удвоить их количество.

По данным SpaceX, эти спутники обеспечат гораздо более высокую пропускную способность по сравнению с текущим поколением. Компания заявляет о росте мощности в 20 раз. Кроме того, аппараты нового поколения смогут напрямую связываться с обычными сотовыми телефонами, без необходимости в дополнительных терминалах.

Как отмечает WCCFTech, спектр частот новых спутников Starlink совместим с технологиями, которые использует Apple в своих iPhone. В настоящее время Apple предоставляет сервис экстренной спутниковой связи через партнерство с компанией Globalstar. Прямого анонса о сотрудничестве Apple и SpaceX нет. Однако президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее говорила о работе с производителями чипов для встраивания спутниковой связи прямо в телефоны.

Аналитики, включая Марка Гурмана из Bloomberg, прогнозируют, что Apple может добавить в iPhone поддержку спутникового 5G-интернета уже в этом году. Таким образом, разрешение FCC не только укрепляет лидерство SpaceX на рынке спутникового интернета, но и создает технологическую основу для потенциального прорыва в сегменте мобильной связи.