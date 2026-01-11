Компания Илона Маска SpaceX получила от американских регуляторов зеленый свет на масштабное расширение своей спутниковой сети. Речь идет о тысячах новых аппаратов на орбите. По информации WCCFTech, Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) выдала SpaceX разрешение на эксплуатацию до 15 000 спутников второго поколения (Gen2). У компании уже было одобрение на 7500 таких аппаратов. Новое решение позволяет удвоить их количество.
По данным SpaceX, эти спутники обеспечат гораздо более высокую пропускную способность по сравнению с текущим поколением. Компания заявляет о росте мощности в 20 раз. Кроме того, аппараты нового поколения смогут напрямую связываться с обычными сотовыми телефонами, без необходимости в дополнительных терминалах.
Как отмечает WCCFTech, спектр частот новых спутников Starlink совместим с технологиями, которые использует Apple в своих iPhone. В настоящее время Apple предоставляет сервис экстренной спутниковой связи через партнерство с компанией Globalstar. Прямого анонса о сотрудничестве Apple и SpaceX нет. Однако президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее говорила о работе с производителями чипов для встраивания спутниковой связи прямо в телефоны.
Аналитики, включая Марка Гурмана из Bloomberg, прогнозируют, что Apple может добавить в iPhone поддержку спутникового 5G-интернета уже в этом году. Таким образом, разрешение FCC не только укрепляет лидерство SpaceX на рынке спутникового интернета, но и создает технологическую основу для потенциального прорыва в сегменте мобильной связи.