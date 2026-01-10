Дональд Трамп заявил, что США не позволят России или Китаю укрепиться в Гренландии. Президент США объяснил это стратегическими интересами в Арктике и пообещал решить вопрос с островом в ближайшие месяцы.

Дональд Трамп прямо заявил о намерении США не допустить Россию и Китай в Гренландию. Это заявление он сделал на встрече с представителями нефтяной отрасли, связав его с обсуждением ситуации в Венесуэле и стратегическими интересами в Арктике.

Трамп высказался предельно ясно. Он заявил, что США не хотят видеть Россию или Китай в Гренландии. По его словам, если Америка не установит контроль над островом, то соседями для США станут именно эти страны. «Этого не случится», — резюмировал 47-й президент США.

Его комментарии прозвучали в ходе обсуждения инвестиций в Венесуэлу. Но фокус быстро сместился на Арктику. Трамп объяснил интерес стратегическим положением Гренландии между Северной Америкой и Европой. Он утверждает, что в регионе сейчас наблюдается активность российских и китайских кораблей и субмарин. Контроль над островом, по мнению Трампа, необходим для национальной безопасности США.

Президент дал понять, что будет действовать решительно. Он пообещал «сделать что-то с Гренландией, нравится им это или нет». Трамп выразил желание заключить сделку с Данией, но добавил, что если не получится «по-хорошему», то США сделают это «по-плохому». При этом он подверг сомнению исторические права Дании на остров.