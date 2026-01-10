Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
WCCFTech о грядущих изменениях: разработчик The Sims заявил о неизменности принципов игры
По данным издания WCCFTech, студия Maxis обратилась к игровому сообществу. Разработчик заверил фанатов, что основные принципы франшизы The Sims не изменятся на фоне предстоящей сделки по переходу Electronic Arts под контроль консорциума инвесторов.

Как сообщает WCCFTech, в корпоративном блоге студии Maxis появилось необычное обращение. Прежде чем рассказать о творческих планах, разработчики посвятили несколько абзацев гарантиям, касающимся будущего самой франшизы.

Поводом для такого заявления, как отмечает издание, стали значительные корпоративные изменения. Акционеры материнской компании Electronic Arts одобрили сделку по переходу EA в частные руки. Ведущую роль в консорциуме покупателей играет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF). Это решение вызвало вопросы у части игрового сообщества о возможном влиянии новых владельцев на контент.

WCCFTech обращает внимание, что Maxis решила дать превентивные заверения. Студия заявила, что ее ценности, лежащие в основе творческого процесса, останутся неизменными. В отдельном посте разработчики подчеркнули приверженность принципам, которые всегда определяли франшизу: инклюзивность, свобода выбора, творчество и развитие сообщества.

При этом, как справедливо замечает WCCFTech, сама сделка по выкупу еще не завершена. Ей предстоит пройти необходимые регуляторные процедуры. В этой ситуации заявление студии выглядит скорее как шаг по сохранению стабильности и доверия аудитории в период неопределенности.

Что касается непосредственных планов по играм, издание отмечает, что Maxis подтвердила работу над несколькими проектами для ПК, консолей и мобильных устройств. Проект с кодовым названием Project Rene теперь рассматривается как будущая мобильная игра-симулятор жизни, которая должна будет заменить закрывающуюся The Sims Mobile.

Основной акцент, согласно информации WCCFTech, студия по-прежнему делает на одиночном игровом опыте. Поддержку The Sims 4 продолжат, а тестирование новых функций будет проходить через специальную программу The Sims Labs. Таким образом, несмотря на грядущие изменения в структуре собственности издателя, Maxis публично подтверждает намерение придерживаться выбранного ранее курса развития франшизы.

#electronic arts #видеоигры #maxis #the sims #wccftech #корпоративные изменения
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

zerohexen
18:31
колхоз эдишен, но нормально сделал это +. странно, что питущиная подсветкая отсутствует, за это тоже +
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
Сергей Анатолич
18:30
Ой, да ладно. Сожрёте и не подавитесь. А то премьер-министр финляндии сказал. Прям сша будет финляндию спрашивать.
В Финляндии прокомментировали возможное военное вмешательство США в Гренландии
Alex TOPMAN
18:15
А если нет - ты себе? ;)
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
КОТ
18:11
А что вдруг за возмущения у финов? Если уж надкусили "натовский пирожок" - придется хавать эту говнину до конца, вместе с "друзьями по несчастью".
В Финляндии прокомментировали возможное военное вмешательство США в Гренландии
Dangerous
17:44
у суомцев крыша едет от трампа
В Финляндии прокомментировали возможное военное вмешательство США в Гренландии
Сергей Зинкевич
17:34
Пытаются успеть пока в Европе мутная вода а вдруг ,в другое время может не получится.
Гренландия станет американской: Трамп пообещал действовать «по-хорошему или по-плохому»
Дым Туман
17:28
вот она-безнаказанность...
Гренландия станет американской: Трамп пообещал действовать «по-хорошему или по-плохому»
Dangerous
17:20
прощай сименс
«Ростех» показал процесс сборки газовой турбины большой мощности ГТД-110М
Windmark_
17:16
Дристакс очередную говностатью выкатил . Какой не молодец
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Эдуард Кузнецов
17:09
Обычный планшет на арм, только с ушами с названием Свищ, с парой надоевших франшиз и тормозными портами. Не понятно, почему столько шума
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
