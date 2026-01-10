По данным издания WCCFTech, студия Maxis обратилась к игровому сообществу. Разработчик заверил фанатов, что основные принципы франшизы The Sims не изменятся на фоне предстоящей сделки по переходу Electronic Arts под контроль консорциума инвесторов.

Как сообщает WCCFTech, в корпоративном блоге студии Maxis появилось необычное обращение. Прежде чем рассказать о творческих планах, разработчики посвятили несколько абзацев гарантиям, касающимся будущего самой франшизы.

Поводом для такого заявления, как отмечает издание, стали значительные корпоративные изменения. Акционеры материнской компании Electronic Arts одобрили сделку по переходу EA в частные руки. Ведущую роль в консорциуме покупателей играет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF). Это решение вызвало вопросы у части игрового сообщества о возможном влиянии новых владельцев на контент.

WCCFTech обращает внимание, что Maxis решила дать превентивные заверения. Студия заявила, что ее ценности, лежащие в основе творческого процесса, останутся неизменными. В отдельном посте разработчики подчеркнули приверженность принципам, которые всегда определяли франшизу: инклюзивность, свобода выбора, творчество и развитие сообщества.

При этом, как справедливо замечает WCCFTech, сама сделка по выкупу еще не завершена. Ей предстоит пройти необходимые регуляторные процедуры. В этой ситуации заявление студии выглядит скорее как шаг по сохранению стабильности и доверия аудитории в период неопределенности.

Что касается непосредственных планов по играм, издание отмечает, что Maxis подтвердила работу над несколькими проектами для ПК, консолей и мобильных устройств. Проект с кодовым названием Project Rene теперь рассматривается как будущая мобильная игра-симулятор жизни, которая должна будет заменить закрывающуюся The Sims Mobile.

Основной акцент, согласно информации WCCFTech, студия по-прежнему делает на одиночном игровом опыте. Поддержку The Sims 4 продолжат, а тестирование новых функций будет проходить через специальную программу The Sims Labs. Таким образом, несмотря на грядущие изменения в структуре собственности издателя, Maxis публично подтверждает намерение придерживаться выбранного ранее курса развития франшизы.