Журнал Popular Mechanics сообщает о сенсационной археологической находке в Турции. Обнаруженная печать возрастом 7500 лет доказывает, что в каменном веке уже существовало удивительно развитое общество со сложной социальной структурой.

Иногда не монументальные постройки, а небольшие личные вещи лучше всего рассказывают о прошлом. Журнал Popular Mechanics пишет, что именно такая находка — крошечная каменная печать — заставила археологов пересмотреть представления о социальном развитии людей каменного века. Артефакт нашли в крепости Тадым в турецком регионе Элязыг. Ему около 7500 лет. Это означает, что печать создали за тысячелетия до расцвета известного царства Урарту, которое славилось своей сложной организацией.

Ученые пока точно не знают, для чего использовали этот предмет. Основная версия — печать служила личным знаком, которым отмечали собственность. Также она могла быть инструментом в сельскохозяйственной торговле. В любом случае, ее существование говорит о том, что в обществе уже тогда были понятия «владелец», «идентификация» и, возможно, даже простейшая бюрократия.

Как отмечает Popular Mechanics, это не единственное открытие в Тадыме. Рядом с печатью обнаружили храм возрастом около 6000 лет с каменным алтарем и каналом для стока крови, что указывает на сложные религиозные ритуалы. Также нашли специальные очаги для священного огня, идолов для подношений и другие печати для торговли зерном.

Всё вместе это рисует картину не примитивного поселения, а общества с развитыми социальными, экономическими и культурными практиками. Губернатор провинции Нуман Хатипоглу заявил, что эти находки показывают, как местные традиции повлияли на более поздние цивилизации.