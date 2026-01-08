Слухи о возможном выпуске третьего крупного дополнения для игры The Witcher 3: Wild Hunt получают новые подтверждения. Два авторитетных польских игровых издания — IGN Poland и PPE — заявили, что располагают информацией о разработке нового контента.

Оказалось, что история «Ведьмака 3» может быть не закончена. Спустя более десяти лет после релиза в сеть снова просочились слухи о новом дополнении, и на этот раз их подтверждают источники на родине разработчика.

Издание WCCFTech обратило внимание на два новых сообщения из Польши. Сначала IGN Poland заявило, что слышало о потенциальном дополнении «очень давно», но не публиковало информацию из-за наличия только одного источника. По их данным, CD Projekt RED (CD Projekt S.A.) рассматривала возможность добавить в игру совершенно новый регион — пустыню Зерриканию. Это создало бы контраст с мрачным Веленом и ярким Туссентом. При этом издание отмечает, что планы могли измениться, и в итоге дополнение может перенести игрока в Ковир и Повисс, что логично подвело бы сюжет к событиям готовящейся The Witcher 4.

Вслед за этим польский сайт PPE также подтвердил разработку нового контента. Их источники сообщили об этом ещё год назад, а в первой половине 2025 года стало ясно, что The Witcher 3 получит «масштабный контент, который нам понравится».

Эти заявления перекликаются с более ранним отчетом аналитической компании Noble Securities. При этом возникает практический вопрос: кто будет делать это дополнение? В исходном материале WCCFTech отмечается, что, судя по последним отчетам студии, над «другими» проектами в CD Projekt RED работают всего 22 человека. Это наводит на мысль, что компания могла заключить партнерское соглашение со сторонним разработчиком, чтобы переложить на него основную часть работы. Официальных комментариев от студии пока нет.