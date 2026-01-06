Kojima Productions совместно с ASUS Republic of Gamers представила игровой планшет Flow Z13-KJP и серию аксессуаров. Устройство получило фирменный дизайн от художника Ёдзи Синкавы и характеристики полноценного портативного ПК.

Коллаборации игровых студий с производителями ПК-железа обычно ограничиваются брендингом и аксессуарами. В случае с проектом Kojima Productions и ASUS ROG ключевую роль сыграл авторский дизайн, ставший основой отдельного устройства, а не просто декоративным элементом.

Как сообщает The Verge, Kojima Productions вместе с ASUS Republic of Gamers (ASUS ROG) представила собственный игровой планшет и линейку ПК-аксессуаров. Ключевой продукт коллаборации — ROG Flow Z13-KJP, версия планшета 2-в-1, оформленная художником Ёдзи Синкавой (Yoji Shinkawa), известным по Death Stranding и Metal Gear.

Внешний вид устройства отсылает к талисману Ludens и визуальному языку Kojima Productions. Корпус и подставка получили угловые линии и графику, характерную для техники из Death Stranding. Это не декоративная оболочка: дизайн интегрирован во все элементы устройства.

Flow Z13-KJP оснащен 13,4-дюймовым экраном с разрешением 2,5K и частотой 180 Гц, процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 и встроенной графикой Radeon 8060S. В комплект входит съемная клавиатура и чехол, оформленный в том же стиле.

Помимо планшета ASUS показала аксессуары в исполнении Kojima Productions: гарнитуру ROG Delta II-KJP, мышь ROG Keris II Origin-KJP и коврик ROG Scabbard II XXL-KJP. Часть позиций продается отдельно, в зависимости от региона.

Запуск Flow Z13-KJP запланирован на середину или конец первого квартала 2026 года. Стоимость компания пока не раскрывает.