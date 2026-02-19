Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
«Автостат»: средняя стоимость нового автомобиля в России превысила $45 000
Превысив среднюю стоимость автомобилей в Германии и Южной Корее, но уступив США.

Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России за период с конца января 2025 года по конец января 2026 года достигла 3,5 миллионов рублей. Рост с начала 2022 года, когда в среднем новая «легковушка» стоила 2,4 млн рублей, составил 46%. И вот руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков подсчитал, как стоимость автомобилей в российских реалиях коррелирует со стоимостью машин в других государствах с высоким уровнем автомобилизации населения.

Выяснилось, что Россия находится пусть и не на верхушке этого антирейтинга, но ближе к «лидерам». При пересчёте в доллары США по текущему достаточно крепкому курсу получается, что средняя стоимость нового авто в России превышает $45 000. При этом выше средняя цена автомобиля разве что в Израиле ($50 000), США ($52 000), Британии ($61 000) и Канаде ($62 000).

В Германии и Южной Корее средняя стоимость нового легкового автомобиля составляет $40 000 и $30 000 соответственно, а в Китае, Японии и Индии — $22 500, $22 400 и $11 000 соответственно. Китай берёт высокой конкуренцией и «ценовыми войнами» между производителями, а японцы и индийцы предпочитают маленькие и дешёвые машины.

Высокая стоимость в США и Канаде обусловлена традицией: люди предпочитают крупные и, соответственно, дорогие автомобили — внедорожники и пикапы, которые и «разгоняют» среднюю цену. В Британии больше людей выбирают машины премиального класса, а высокий курс национальной валюты дополнительно повышает стоимость при переводе в доллары. В Израиле, отметил Целиков, причина дороговизны машин схожа с российской: очень высокие ввозные пошлины и жёсткая тарифная политика в целом.

Чего руководитель «Автостата» не отметил, так это большого разрыва в уровне доходов граждан России с гражданами Германии, США, Канады и Британии. Если взять за основу статистику доходов, то в среднем россиянину на новый автомобиль потребуется копить порядка трёх лет, не тратя при этом ничего на обязательные расходы вроде еды, одежды, покрытия ипотеки/аренды и оплаты услуг ЖКХ. Если же подходить к этой статистике реалистично и вдобавок пользоваться правилом «авто не должно стоить дороже вашего годового дохода», то для подавляющего большинства людей в России новый личный автомобиль сейчас недоступен как явление.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
+

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter