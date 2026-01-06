Правительство России утвердило план мероприятий, который предполагает изменения в процедуре расторжения брака

Процедура развода в России может измениться. Власти хотят, чтобы супруги, особенно с детьми, перед обращением в суд попытались договориться с помощью нейтрального посредника.

Изменения затронут закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника». Суть в том, что для семейных споров, и в первую очередь при наличии детей, власти планируют ввести обязательный досудебный порядок. Иначе говоря, перед подачей иска о разводе пара должна будет провести встречу с медиатором. Суд сможет приостановить уже начатое дело, если стороны согласятся на такие переговоры.

В плане правительства есть и другие пункты. Нужно определить ведомство, которое будет отвечать за всю эту сферу, и собрать единый список медиаторов. Даже на этапе, когда приставы исполняют судебное решение, как мужу, так и жене будут разъяснять возможные пути примирения.

За разработку законопроекта отвечают четыре министерства: Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин. Подготовка запланирована на 2026-2027 годы. Выходит, государство добавляет новый шаг в процессе расторжения брака. Цель — сохранить семью или хотя бы снизить конфликт.