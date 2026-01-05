Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Apple бронирует отели в Корее на длительный срок ради заключения договоров о поставках DRAM
Переговоры о поставках оперативной памяти для iPhone превратились в марафон. Менеджеры Apple забронировали номера в отелях Южной Кореи, чтобы любой ценой заключить контракты на два-три года вперед.

Когда долгосрочные контракты подходят к концу, а на рынке — острый дефицит, переговоры перестают быть обычными совещаниями. Они становятся миссией, на которую топ-менеджеры отправляются на несколько недель, поселяясь в отелях рядом со штаб-квартирами поставщиков.

Издание WCCFTech сообщает, что руководители Apple пошли именно по этому пути. Их цель — заключить новые соглашения с Samsung и SK hynix на поставку чипов памяти LPDDR5X для будущих iPhone. Текущие контракты, по слухам, истекают в ближайшее время, а без новых сделок производство может встать.

Проблема в цене. Стоимость одного 12-гигабайтного модуля памяти для Apple, по данным инсайдеров, выросла до 70 долларов. Это на 230% больше, чем компания платила в начале 2025 года. И прогнозы неутешительные: в текущем квартале контрактные цены на DRAM могут подскочить еще на 50%.

Apple — не единственная корпорация, кто борется за чипы. Руководители Google и Dell тоже летали в Южную Корею для переговоров. В Google, как мы сообщали ранее, даже уволили топ-менеджера, не обеспечившего поставки модулей памяти (подробнее об этом можно прочитать здесь). Сейчас производители памяти выбирают клиентов, и крупные игроки вроде Apple находятся в привилегированном положении. Но платить больше все равно придется всем.

У Apple есть преимущество — собственные процессоры и жесткий контроль над цепочкой поставок. Это помогает снижать общие затраты и, возможно, поглотить рост цен на память без резкого увеличения стоимости iPhone. Но дефицит уже влияет на рынок: по оценкам аналитиков, нехватка DRAM увеличивает себестоимость смартфонов на 25% и ведет к сокращению поставок.

#apple #samsung #цены #оперативная память #sk hynix #дефицит #dram #озу #поставки
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
5
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
7
США покидают 66 международных организаций
4
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
1
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
7
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
24
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
23
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
5

Сейчас обсуждают

Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
23:27
Пидар тут один -а нет ты -машка полотерка и берниган с Китей -половые братья.Че сученок снова тебя гомосек блокирнули а ??
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
23:26
О половой партнер обсоса Китяя появился с огрызком 3050 которы на помойки найден был У вас пидаров уже смотрю сходняк
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
hogo1974
23:17
неа
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Дмитрий Марков
22:34
Оно вообще никак не контраргументирует его коммент, причём тут оно вообще?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Дмитрий Марков
22:31
Ты понимаешь, что ты сейчас рассуждаешь с позиции СНГ типочка, у которого мнение основано на комментариях игровых пабликов ВК, под каждым их постом о свитче?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Dangerous
22:11
Гомогейцу "Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю" всё равно - у него видеокарты нет, одна гомогейская зависть.
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
Dangerous
22:09
Это игра как раз для местного психа "Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю"........
Психологический хоррор Pathologic 3 стал доступен для прохождения
Dangerous
22:06
Хватит одного Орешника для прекращения морозных мучений Суомцев...........
В Финляндии потребление электроэнергии достигло исторического максимума
Mallory-blog
21:56
Предположение о том что автор снимает штаны после похода в туалет - крайне оптимистично.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Dangerous
21:38
да трупом это скоро станет вместе с амэрикой, там делов то ....
Google рассказала о будущем сервиса Gmail с AI Inbox и поиском AI Overview
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter