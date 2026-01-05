Переговоры о поставках оперативной памяти для iPhone превратились в марафон. Менеджеры Apple забронировали номера в отелях Южной Кореи, чтобы любой ценой заключить контракты на два-три года вперед.

Когда долгосрочные контракты подходят к концу, а на рынке — острый дефицит, переговоры перестают быть обычными совещаниями. Они становятся миссией, на которую топ-менеджеры отправляются на несколько недель, поселяясь в отелях рядом со штаб-квартирами поставщиков.

Издание WCCFTech сообщает, что руководители Apple пошли именно по этому пути. Их цель — заключить новые соглашения с Samsung и SK hynix на поставку чипов памяти LPDDR5X для будущих iPhone. Текущие контракты, по слухам, истекают в ближайшее время, а без новых сделок производство может встать.

Проблема в цене. Стоимость одного 12-гигабайтного модуля памяти для Apple, по данным инсайдеров, выросла до 70 долларов. Это на 230% больше, чем компания платила в начале 2025 года. И прогнозы неутешительные: в текущем квартале контрактные цены на DRAM могут подскочить еще на 50%.

Apple — не единственная корпорация, кто борется за чипы. Руководители Google и Dell тоже летали в Южную Корею для переговоров. В Google, как мы сообщали ранее, даже уволили топ-менеджера, не обеспечившего поставки модулей памяти (подробнее об этом можно прочитать здесь ). Сейчас производители памяти выбирают клиентов, и крупные игроки вроде Apple находятся в привилегированном положении. Но платить больше все равно придется всем.

У Apple есть преимущество — собственные процессоры и жесткий контроль над цепочкой поставок. Это помогает снижать общие затраты и, возможно, поглотить рост цен на память без резкого увеличения стоимости iPhone. Но дефицит уже влияет на рынок: по оценкам аналитиков, нехватка DRAM увеличивает себестоимость смартфонов на 25% и ведет к сокращению поставок.