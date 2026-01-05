КамАЗ начал сборку новой модели полноприводного седельного тягача К5 — КамАЗ-65956. Автомобиль разработан для работы в сложных условиях и перевозки сверхтяжелых грузов.

На конвейере КамАЗа появился новый седельный тягач К5. Его главное отличие от собратьев — сильно удлиненная рама. Зачем? Чтобы цеплять сверхтяжелые тралы и перевозить технику весом до 80 тонн.

Сошедший с линии седельный тягач КамАЗ-65956 относится к тяжелому семейству поколения К5. Сейчас он проходит обкатку на испытательных стендах. По словам Артема Осипова, начальника бюро на заводе, сборка прошла в рабочем ритме без особых сложностей. Причина — высокая унификация.

Новичок во многом похож на полноприводный тягач КАМАЗ-65955, который выпускают уже больше года. Двигатель, коробка передач, пневмосистемы, электрооборудование — многие ключевые компоненты одинаковы. Это упрощает и удешевляет будущее производство, а также обслуживание. Но есть и важные отличия.

Конструкторы изменили задние крылья и подняли седельно-сцепное устройство. Главное — база машины стала значительно длиннее. Именно это позволяет использовать тягач с тяжелыми тралами для перевозки крупногабаритной техники или с самосвальными полуприцепами. Полная масса такого автопоезда может достигать 91,5 тонны. Грузоподъемность самого седельного устройства — до 80 тонн.

Сердце машины — 560-сильный двигатель Р6. Коробка передач — 16-ступенчатая механика. Топливный бак на 600 литров говорит сам за себя: это решение для долгих рабочих смен вдали от заправок, например, в карьерах или на крупных стройках.

Предприятие рассматривает эту модель как продукт для российского рынка и на экспорт в страны СНГ. Появление КамАЗ-65956 фактически завершает формирование типажа автомобилей поколения К5. Линейка теперь включает пять семейств: от магистральных до среднетоннажных. Дальнейшее развитие платформы будет зависеть от запросов потребителей.