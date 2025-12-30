Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Interesting Engineering: США испытали самую дальнобойную в мире ракету для вертолетов
Корпус морской пехоты США провел испытания новой вертолетной ракеты Red Wolf. По данным Interesting Engineering, система поражает цели на расстоянии более 370 километров и одновременно работает как ударное средство, а также как средство сбора и передачи информации.

Дальность всегда была главным ограничением ударных вертолетов: чтобы применить оружие, им приходилось подходить слишком близко. Последние испытания в США показывают попытку уйти от этой зависимости.

Как сообщает Interesting Engineering, Корпус морской пехоты США провел испытания новой дальнобойной ракеты Red Wolf, запущенной с ударного вертолета AH-1Z Viper. Тест прошел над Атлантическим полигоном и завершился поражением морской цели.

Разработкой системы занимается компания L3Harris Technologies (L3Harris Technologies). Проект входит в программу Long-Range Attack Munition (LRAM), цель которой — дать вертолетам возможность наносить удары с дистанций, ранее недоступных для этого класса техники.

Red Wolf летает на малой высоте, развивает дозвуковую скорость и имеет дальность более 370 километров. Продолжительность автономного полета превышает 60 минут. Для вертолетного вооружения это рекордный показатель, выводящий платформу за пределы зон действия корабельных и береговых систем противовоздушной обороны.

При этом ракета выполняет не только ударную роль. Во время полета она собирает, передает и обменивается данными о целях, фактически выступая элементом сети управления. В ходе испытаний это подтвердили на практике.

Отдельной особенностью стало управление системой через планшетный интерфейс — впервые для вооружения вертолетов Корпуса морской пехоты. Такой подход снижает нагрузку на экипаж и упрощает работу в кабине.

Red Wolf относится к семейству недорогих «запускаемых устройств» Пентагона. Помимо ударных задач, систему можно использовать для ретрансляции связи, радиоэлектронного воздействия и создания ложных целей. С 2020 года ракета прошла более 40 летных испытаний, а начальное развертывание, по информации Interesting Engineering, планируется на 2026 год.

#сша #ракеты #военные технологии #вертолеты #l3harris #red wolf
Источник: interestingengineering.com
3
Показать комментарии (3)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter