Корпус морской пехоты США провел испытания новой вертолетной ракеты Red Wolf. По данным Interesting Engineering, система поражает цели на расстоянии более 370 километров и одновременно работает как ударное средство, а также как средство сбора и передачи информации.

Дальность всегда была главным ограничением ударных вертолетов: чтобы применить оружие, им приходилось подходить слишком близко. Последние испытания в США показывают попытку уйти от этой зависимости.

Как сообщает Interesting Engineering, Корпус морской пехоты США провел испытания новой дальнобойной ракеты Red Wolf, запущенной с ударного вертолета AH-1Z Viper. Тест прошел над Атлантическим полигоном и завершился поражением морской цели.

Разработкой системы занимается компания L3Harris Technologies (L3Harris Technologies). Проект входит в программу Long-Range Attack Munition (LRAM), цель которой — дать вертолетам возможность наносить удары с дистанций, ранее недоступных для этого класса техники.

Red Wolf летает на малой высоте, развивает дозвуковую скорость и имеет дальность более 370 километров. Продолжительность автономного полета превышает 60 минут. Для вертолетного вооружения это рекордный показатель, выводящий платформу за пределы зон действия корабельных и береговых систем противовоздушной обороны.

При этом ракета выполняет не только ударную роль. Во время полета она собирает, передает и обменивается данными о целях, фактически выступая элементом сети управления. В ходе испытаний это подтвердили на практике.

Отдельной особенностью стало управление системой через планшетный интерфейс — впервые для вооружения вертолетов Корпуса морской пехоты. Такой подход снижает нагрузку на экипаж и упрощает работу в кабине.

Red Wolf относится к семейству недорогих «запускаемых устройств» Пентагона. Помимо ударных задач, систему можно использовать для ретрансляции связи, радиоэлектронного воздействия и создания ложных целей. С 2020 года ракета прошла более 40 летных испытаний, а начальное развертывание, по информации Interesting Engineering, планируется на 2026 год.