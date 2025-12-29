Польская аналитическая компания Noble Securities обнародовала прогноз по дате выхода сиквела Cyberpunk 2077, известного как Project Orion.

Пока фанаты ждут The Witcher 4, аналитики заглядывают в более далекое будущее CD Projekt RED. Автор статьи, опубликованной на WCCFTech рассказал, что главным релизом после ведьмака станет продолжение Cyberpunk 2077.

Специалисты из польской компании Noble Securities, включая аналитика Матеуша Хржановского (Mateusz Chrzanowski), представили отчёт для инвесторов. В нем они указывают, что релиз Project Orion, или Cyberpunk 2, запланирован на четвертый квартал 2030 года. Эта дата станет символичной — игра выйдет почти через десять лет после оригинального «Киберпанка».

Как заметили в издании TweakTown , расчетная дата не случайна. Аналитики связывают ее с двумя ключевыми факторами. Во-первых, студия фокусируется на разработке The Witcher 4. Во-вторых, CD Projekt RED решила добавить в сиквел многопользовательский режим, что значительно усложняет и удлиняет процесс. Именно из-за этого, по мнению экспертов, бюджет проекта вырос до $419 млн.

Этот прогноз, если он верен, дает поклонникам серии достаточно времени. Например, чтобы постепенно собрать новый компьютер, который справится с требованиями игры 2030 года. Впрочем, сам факт включения мультиплеера вызывает вопросы. Игровое сообщество традиционно ждет от студии масштабной одиночной кампании, и как будет сбалансирован этот гибридный подход, пока неизвестно. Тем не менее, для CD Projekt RED такой релиз мог бы стать кульминацией целого десятилетия, начавшегося со сложного старта первой части.