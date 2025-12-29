Владимир Путин подписал закон, который меняет правила получения гражданства для подростков. Теперь приносить присягу гражданина РФ необходимо с 14 лет, а не с 18.

Группа депутатов во главе с Леонидом Калашниковым предложила эту инициативу. Смысл, по их мнению, в том, чтобы подростки с 14 лет осознанно брали на себя обязательства соблюдать конституцию и законы страны. Президент Владимир Путин документ одобрил.

Но поправки устанавливают не только новый возраст. В них четко прописаны последствия. Если человек, уже получивший положительное решение о гражданстве, откажется от присяги или не явится на ее принесение в течение года, это решение станут считать недействительным. То есть гражданство аннулируют.

Есть и формальное уточнение на крайний случай. Если будущий гражданин уходит из жизни, не успев принести присягу, решение о его приеме также признают не имеющим силы. Закон, таким образом, делает ритуал присяги строго обязательным финальным актом.