В МВД сообщили об активизации мошенников, которые выдают себя за сотрудников инвестиционных фирм

Полиция фиксирует новую волну атак на частных инвесторов. Схема старая, но детали стали куда изощреннее.

На телефон приходит звонок. Человек представляется сотрудником вашей брокерской компании или даже ее руководством. Он точно знает, где вы обслуживаетесь, и говорит о внутренних проверках или проблемах с регуляторами. Эти данные создают иллюзию легитимности.

Задача первого контакта — спровоцировать стресс. Затем разговор якобы передают «сотруднику правоохранительных органов». Общение уходит в закрытый формат: вас просят уединиться, нагнетают срочность и секретность. Любые вопросы встречают угрозами — от повесток до уголовного преследования.

Конечная цель проста: заставить вас перевести средства на «безопасные» счета или выполнить иные указания под видом законных требований. Единственная защита — самостоятельный выход на связь. Всегда набирайте номер, который нашли на официальном сайте компании, а не тот, что дал вам позвонивший.