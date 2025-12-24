Издание Windows Latest сообщило эксклюзивную информацию о планах Lenovo на 2026 год. В центре внимания — ноутбук ThinkBook Plus Gen 7 с моторизованным шарниром, который автоматически поворачивает экран.

Одна из самых необычных концепций Lenovo прошлых лет вот-вот станет серийным устройством. Речь идет о ноутбуке, экран которого вращается не вручную, а с помощью мотора.

Согласно данным Windows Latest, компания Lenovo готовит к выпуску ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist. Это реализация прошлогоднего концепта, представленного на выставке. Его ключевая особенность — моторизованный шарнир с двойным вращением. Он автоматически меняет положение 14-дюймового OLED-экрана, подстраиваясь под режим использования: ноутбук, планшет или позиция для демонстрации контента. Система также может регулировать угол наклона в зависимости от позы пользователя.

Устройство будет работать на новых процессорах Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake). Ноутбук будет относиться к категории Copilot+ PC. Источники издания также отмечают фронтальные динамики с поддержкой Dolby Atmos, которые вращаются вместе с дисплеем, и аккумулятор емкостью 75 Вт·ч.

Параллельно Lenovo обновит всю линейку бизнес-ноутбуков ThinkPad. Все модели 2026 года получат новые чипы Intel Panther Lake, включая топовые серии Core Ultra X7 и X9. Еще одно важное изменение — возможность установки 10-мегапиксельной веб-камеры, что станет стандартом для флагманских устройств.

Анонс новинок состоится на выставке CES 2026 в январе. По данным Windows Latest, продажи ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist начнутся в июне 2026 года, а стартовая цена составит около 1499 долларов.