Пользователи онлайн-площадки Amazon сталкиваются с мошенничеством при покупке оперативной памяти DDR5.

Покупка оперативной памяти на Amazon превратилась в лотерею. WCCFTech в своей статье говорит о том, что сейчас случается, когда покупатели платят за современные модули DDR5, но распаковывают либо устаревшее железо, либо что-то совершенно постороннее.

Один из пользователей Reddit с ником u/Hen0891 заказал на Amazon комплект Corsair (Corsair) DDR5 объемом 2x16 ГБ. Вместо него он обнаружил в коробке два модуля DDR4 Corsair Vengeance LPX. При этом внешняя упаковка выглядела как новая, что указывает на профессиональную подмену содержимого. Этот случай — не единичный.

Ранее сообщали о похожей ситуации, где внутри корпуса модуля DDR5 оказалась плата DDR4. Теперь мошенники даже не меняют радиаторы, оставляя все внешние признаки «пятого» поколения. Судя по всему, кто-то научился вскрывать и заново запаковывать коробки так, что следов вмешательства не видно.

Проблема выходит за рамки памяти. В обсуждении той же истории другой пользователь написал, что вместо модуля DDR4 получил в посылке одну резинку для волос. Ему повезло — он снял процесс распаковки на видео и смог вернуть деньги.

Amazon предлагает политику возврата, но это слабое утешение. Пока покупатель оформляет замену, цены на память могут вырасти. Многие теперь просто избегают покупать дорогое железо на этой площадке, предпочитая специализированных ритейлеров.