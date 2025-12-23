Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о присвоении своего имени новому классу ударных кораблей для ВМС.

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) представил амбициозную военную программу, в центре которой оказался он сам. Речь идет о новом классе ударных кораблей для ВМС, которым официально присвоили имя действующего главы государства.

Выступая в своем поместье Мар-а-Лаго (Mar-a-Lago), Дональд Трамп представил программу строительства линкоров «класса Трамп» (“Trump-class”). Проект — часть его инициативы «Золотой флот» (“Golden Fleet”), призванной обновить флот и усилить конкуренцию с Китаем. Нынешние корабли, по словам президента, устарели и износились.

Трамп заявил, что лично займется дизайном, назвав себя человеком с хорошим эстетическим вкусом. Гостям показали плакат с изображением линкора USS Defiant. Корабль рассекал волны и стрелял лазерным лучом. Рядом разместили фотографию Трампа — он замер в позе с поднятым кулаком, как после инцидента 2024 года.

План предполагает строительство первых двух судов, затем еще восьми. В перспективе флот может получить до 25 таких линкоров. При этом, как ранее сообщали СМИ, под столь масштабную программу до сих пор не готовы даже технические чертежи. Это ставит под вопрос заявленные сроки в два с половиной года.