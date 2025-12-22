В интернете появились подробные данные о готовящемся к выпуску смартфоне Honor Magic 8 RSR. Утечка раскрывает ключевые характеристики устройства, от процессора до дизайна.

Череда утечек продолжается. На этот раз под прицелом инсайдеров оказался флагманский Honor Magic 8 RSR, чьи главные характеристики перестали быть секретом.

Инсайдер Digital Chat Station в Weibo выложил детали. Сердцем устройства станет топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Памяти будет много: до 24 ГБ оперативной и, вероятно, 1 ТБ встроенной.

Экран — 6.71 дюйма с высоким разрешением и адаптивной частотой обновления (LTPO). Для разблокировки производитель предусмотрел два способа: 3D-сканер лица и ультразвуковой датчик отпечатков прямо в экране.

Емкость батареи впечатляет — 7200 мАч. Заряжать ее можно очень быстро: и по проводу, и без него, причем в обоих случаях мощность составит 120 Вт. Заявлена максимальная защита от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K. Цвета — серый и «лунный».

Но вот главный нюанс: по технической части новинка почти не будет отличатся от уже известного Honor Magic 8 Pro. Ключевые различия сведут к дизайну корпуса и этим новым цветам. Продажи Magic 8 RSR, как и более доступного Magic 8 Air, должны начаться уже во второй половине января.