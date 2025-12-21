Президент Blizzard Entertainment Джоанна Фарис заявила, что компания планирует ежегодно выпускать по одному-два крупных релиза. Речь идет как о новых играх, так и о масштабных дополнениях для существующих проектов.

Blizzard Entertainment готовится к новому этапу, стремясь к более стабильному графику выхода своих продуктов. О планах рассказала президент студии.

В интервью Bloomberg Джоанна Фарис озвучила базовую модель. Компания рассчитывает выпускать один-два крупных цифровых продукта каждый календарный год. Ключевая деталь — в эту категорию попадают не только полноценные игры вроде Diablo IV, но и большие дополнения. Например, грядущий Lord of Hatred для Diablo IV или World of Warcraft: The War Within.

По сути, геймеры теперь могут не ждать ежегодных значимых анонсов от компании. Это попытка уйти от прежнего образа, когда между релизами могли проходить долгие годы.

Фарис мыслит пятилетними циклами. Сейчас, по ее словам, студия лишь на втором этапе трансформации. Основной фокус — развитие культовых франшиз, которые уже есть в портфеле. «Давайте сосредоточимся на всей той культовой истории, которая есть у Blizzard. Это номер один», — отметила президент.

При этом стратегия выглядит логичным шагом для студии под крылом Microsoft. Аналогичный подход давно используют в ZeniMax с тайтлами вроде The Elder Scrolls Online. Это позволяет крупным IP оставаться в центре внимания рынка. Нужно заполнять контентом паузы между релизами монолитов, иначе игроки просто уйдут к конкурентам.

В 2022 году мобильная Diablo Immortal подняла доходы Activision Blizzard, а Diablo IV в 2023 принесла миллиарды. Теперь задача — поддерживать подобный успех на системной основе.