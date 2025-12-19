Тайвань рассматривает жесткие ограничения на экспорт полупроводниковых технологий компанией TSMC. Согласно предлагаемым нормам, компания сможет поставлять за рубеж только устаревшие на два поколения техпроцессы

Глобальная полупроводниковая карта рискует измениться из-за одного политического решения. Тайвань, где базируется TSMC — ключевой игрок отрасли, — собирается поставить барьер на пути своих самых передовых технологий.

Как сообщает сайт Tom's Hardware со ссылкой на Центральное новостное агентство Тайваня (CNA) , власти острова беспокоятся, что масштабная экспансия TSMC в США может со временем подорвать местное лидерство. Чтобы этого не произошло, Национальный совет по науке и технологиям рассматривает так называемое «правило N-2».

Если коротко, это значит, что TSMC сможет экспортировать только те технологии, которые отстают от её самых передовых разработок минимум на два поколения. Раньше действовало более мягкое «правило N-1». Новый подход заморозит технологический разрыв: зарубежные фабрики компании всегда будут работать на вчерашних техпроцессах.

Для США последствия могут быть серьезными. Например, фабрика TSMC Fab 21 в Аризоне. Ее первая очередь уже выпускает чипы по технологии N4/N5 и пока формально вписывается в правила. Но вторая очередь, которая должна запустить производство 3-нм чипов (N3) в 2027 году, рискует нарушить новые ограничения — к тому времени в Тайване, вероятно, уже будут вовсю работать 2-нм технологии (N2).

Чиновники дают понять, что это — часть стратегии. Заместитель министра Национального совета по науке и технологиям Линь Фа-чэн (Lin Fa-cheng) подчеркивает: основные исследования и разработки TSMC останутся на Тайване. Власти также готовы регулировать перемещение квалифицированных инженеров, приравнивая «человеческий капитал» к интеллектуальной собственности.

Любые будущие крупные инвестиции TSMC за рубежом теперь должны проходить одобрение специальной комиссии при Министерстве экономики. Для глобальных технологических цепочек это новый и серьезный фактор риска.