Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал исполнительный указ «Обеспечение превосходства Америки в космосе», в котором обозначил ключевые цели космической политики на ближайшие годы. Документ обязывает NASA обеспечить высадку американцев на Луну к 2028 году и создать постоянный лунный форпост к 2030-му.

Белый дом официально поставил NASA новые сроки для возвращения на Луну. Но в отличие от громких политических заявлений, новый указ — это скорее список поручений, многие из которых уже обсуждались ранее.

Трамп (Donald John Trump) подписал документ спустя несколько часов после того, как судья официально утвердил нового администратора NASA. Им стал частный астронавт Джаред Айзекман (Jared Isaacman). Теперь у него есть 90 дней, чтобы представить детальный план достижения целей, которые прописал президент.

Эти цели звучат масштабно. Первая — организовать высадку астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида» к 2028 году. Хотим напомнить нашим читателям. Бывший руководитель NASA Майк Гриффин полагает, что у проекта «Артемида» нет шансов на успех ( все подробности здесь ). Вторая — создать к 2030 году «первоначальные элементы постоянного лунного форпоста». Примечательно, что термин «форпост» оставляет пространство для манёвра. Это может означать как станцию на поверхности, так и орбитальный лунный шлюз.

В указе есть и другие приоритеты. Например, администрация США хочет разместить на Луне и на орбите ядерные реакторы, причем лунный должен быть готов к запуску как раз к 2030 году. Также документ делает ставку на коммерческие запуски и обязывает найти частную замену Международной космической станции к концу этого десятилетия.

При этом в плане заметны пробелы. О Марсе говорится лишь вскользь, как о далекой цели. Космическая наука тоже почти не упоминается, если не считать короткой отсылки к «оптимизации инвестиций в исследования». Архитектором этого документа, как и прошлых попыток урезать финансирование науки, считают главу Административно-бюджетного управления Рассу Воута (Russ Vought). Айзекману поручено координировать работу именно с этим офисом.

Теперь все зависит от того, как новый глава NASA будет превращать эти амбициозные, но зачастую размытые цели в конкретные и реализуемые проекты с поддержкой Конгресса США.