Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Аналитик Минг-Чи Куо предсказал старт реальных продаж iPhone Fold в 2027 году
Ожидаемый складной iPhone (iPhone Fold) от Apple может появиться на рынке в 2026 году, но в широкую продажу поступить лишь в 2027-м. К такому выводу пришел известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

Поклонникам Apple, ждущим революционный складной смартфон, придется набраться терпения. Последний прогноз одного из самых авторитетных аналитиков индустрии отодвигает момент, когда телефон станет действительно доступным.

В интервью ресурсу MacroMicro Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что Apple сейчас сосредоточена на «агрессивных инновациях» для iPhone. Компании нужно чем-то ответить на общее мнение, что она отстает в гонке искусственного интеллекта.

Признано многими, что собственный цикл разработки у Apple дольше, чем у многих конкурентов. Поэтому, по словам Куо, самые серьезные изменения ждут пользователей только к 2026 году. И главная из них — как раз складной iPhone.

Аналитик полагает, что официальный анонс устройства состоится во второй половине 2026 года. Но сразу после релиза покупателей, скорее всего, ждут проблемы с доступностью новинки.

«Из-за проблем с выходом годных изделий на начальном этапе и наращиванием объемов производства, бесперебойные поставки могут начаться только в 2027 году», — объяснил Куо. Проще говоря, первые партии будут маленькими, а спрос — огромным. Дефицит может продлиться до конца 2026 года, и только в следующем, 2027-м, яблочный складной смартфон станет относительно легкодоступным.

Ожидается, что iPhone Fold получит раскладной экран без видимой складки, внешний дисплей около 5.4 дюйма и внутренний — примерно 7.7 дюйма. Среди других особенностей могут быть сканер отпечатков пальцев Touch ID (Touch ID) вместо Face ID (Face ID) и новый процессор Apple. Планируемая цена складного iPhone, по предварительным данным, составит около $2399.

#apple #складной смартфон #релиз #iphone fold #минг-чи куо
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила глобальное обновление HyperOS 3 для Xiaomi 15 Ultra
+
Поддельный торрент фильма «Битва за битвой» принёс троян в субтитрах
8
Создатель Linux Линус Торвальдс раскритиковал рост числа модулей безопасности ядра
3
Российский Ту-214 совершил первый полёт с аэродрома Казанского авиационного завода
+
Samsung представила технологию производства DRAM по техпроцессу ниже 10 нм
2
Геология Гренландии переписывает прогнозы подъема уровня моря
+
Ученые выяснили, каким образом вода полностью не испарилась на ранней Земле
+
ВМС Швеции заявили о присутствии вооружённой охраны на танкерах с российской нефтью
1
Intel Core Ultra 7 365 отстает от AMD Ryzen AI 9 465 до 24 процентов
+
Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США нефть и объявил блокаду судоходства
7
Mercedes представил роскошный концепт Unimog с 7,7-литровым шестицилиндровым двигателем
1
Bloomberg: Турция обсуждает возвращение России систем С-400
6
Эльдар Муртазин: времена недорогой электроники в России остались в прошлом
5
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
12
США установили полный запрет на въезд граждан 17 стран
1
Запад отказался от идеи быстрого краха экономики России
3
В России сертифицирован кроссовер Volga K50 — по характеристикам это клон Geely Monjaro
+
Politico: Политическая карта Европы изменится до неузнаваемости к 2028 году
+
Bloomberg: Российская нефть упала в стоимости до $40 за баррель
+
Депутат Журавлев назвал недружественным переход Казахстана на стандарты НАТО в производстве оружия
6

Популярные статьи

Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
45
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
44
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
10
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
16
Итоги авто и мотоспорта сезона 2025 года
+
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
2
Что произошло с консолями PlayStation, Xbox и Nintendo в 2025 году
+
Gift Fest – «залипательная» игра Telegram Wallet с бесплатной раздачей и схожая с Notcoin и Catizen
+

Сейчас обсуждают

aoxoa1
22:16
ну да, он был более солоноватым чем сейчас, потому что разплодили подвидов и утратили аутентичность.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
mozghru
22:16
Да все знают,что больше всего зарабатывают бесплатные игры) А где же Колда? Майки знают как губить студии..Один Тодик вывозит с переизданиями)
Popular Mechanics: Наш мозг может учиться на событиях, которых в реальности никогда не было
aoxoa1
22:12
ну да, с кальмарами и шубу, вполне достаточно.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
32Влад32
22:08
В 11-й интерфейс хуже, чем в 10-й? Я думал, что хуже уже не будет. Эх, ностальгические воспоминания о ХР, 7-ке.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Entity
22:00
Также во сне человек многому учится. Сознание - оно непрерывно, просто при просыпании блокируется доступ к определенной области памяти и кажется что был провал. Хотя так бывает не всегда)
Popular Mechanics: Наш мозг может учиться на событиях, которых в реальности никогда не было
Dentarg
22:00
После закона о хранении всех баз в РФ было очевидно, что рано или поздно прилетит и такой.
ФСБ сможет получать копии баз данных у любых российских компаний
Roamville
21:57
Покетбука вы, кажется, в глаза не видели - исходя из написанного. Все остальное, как следствие, тоже доверия не вызывает.
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Roamville
21:56
Понятно, сказать вам нечего.
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Дмитрий Патрушев
21:51
Скоро НГ, хочет на пару дошиков заработать, а иначе вообще голодный будет сидеть
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
mozghru
21:49
Численность армии Эстонии-под 8к военнослужащих ,половина призывники.. На 600 бункеров ,хватит ли?
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter