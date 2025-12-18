Ожидаемый складной iPhone (iPhone Fold) от Apple может появиться на рынке в 2026 году, но в широкую продажу поступить лишь в 2027-м. К такому выводу пришел известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

Поклонникам Apple, ждущим революционный складной смартфон, придется набраться терпения. Последний прогноз одного из самых авторитетных аналитиков индустрии отодвигает момент, когда телефон станет действительно доступным.

В интервью ресурсу MacroMicro Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил , что Apple сейчас сосредоточена на «агрессивных инновациях» для iPhone. Компании нужно чем-то ответить на общее мнение, что она отстает в гонке искусственного интеллекта.

Признано многими, что собственный цикл разработки у Apple дольше, чем у многих конкурентов. Поэтому, по словам Куо, самые серьезные изменения ждут пользователей только к 2026 году. И главная из них — как раз складной iPhone.

Аналитик полагает, что официальный анонс устройства состоится во второй половине 2026 года. Но сразу после релиза покупателей, скорее всего, ждут проблемы с доступностью новинки.

«Из-за проблем с выходом годных изделий на начальном этапе и наращиванием объемов производства, бесперебойные поставки могут начаться только в 2027 году», — объяснил Куо. Проще говоря, первые партии будут маленькими, а спрос — огромным. Дефицит может продлиться до конца 2026 года, и только в следующем, 2027-м, яблочный складной смартфон станет относительно легкодоступным.

Ожидается, что iPhone Fold получит раскладной экран без видимой складки, внешний дисплей около 5.4 дюйма и внутренний — примерно 7.7 дюйма. Среди других особенностей могут быть сканер отпечатков пальцев Touch ID (Touch ID) вместо Face ID (Face ID) и новый процессор Apple. Планируемая цена складного iPhone, по предварительным данным, составит около $2399.