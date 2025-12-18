«Национальная лотерея» проанализировала географию крупных выигрышей за 11 месяцев. Эксперты назвали регионы-лидеры по числу миллионеров.

Анализ крупных лотерейных выигрышей выявил регионы-лидеры. Речь идет о выигрышах, где сумма составила от одного миллиона рублей.

По данным «Национальной лотереи», за первые одиннадцать месяцев текущего года общий объём крупных выигрышей, превышающих миллион рублей, приблизился к трём миллиардам. Эти победы охватывают всю территорию страны, но есть один регион, который выделяется на общем фоне.

Им стала Московская область. Именно здесь с января по ноябрь зафиксировали 34 новых миллионера. Однако если обратиться к анализу размера выигрышей, то первенство в этом вопросе принадлежит Ханты-Мансийскому автономному округу. Средний выигрыш одного удачливого участника в этом регионе достиг почти 38 миллионов рублей.

При этом удача распределяется по сезонам неравномерно. Весна и лето оказались самыми щедрыми: с марта по август появились 472 миллионера. Осенью крупные призы выиграли 226 человек. Рекордным месяцем стал январь — 115 счастливчиков. Такой всплеск связан с традиционным крупным новогодним розыгрышем. Похоже, удача любит не только определенные регионы, но и определенное время года.