Астрономы обнаружили самый продолжительный гамма-всплеск из известных ранее. Событие GRB 250702B длилось более семи часов, что в десятки раз дольше типичных вспышек.

Во Вселенной произошло событие, которое не укладывается в привычные рамки. Одна из самых мощных вспышек энергии оказалась и самой долгой.

2 июля 2025 года гамма-телескоп Fermi НАСА (NASA) зафиксировал сигнал. Вспышка, получившая имя GRB 250702B, не погасла через секунды, как это обычно бывает. Она продолжалась более семи часов, побив все рекорды продолжительности для подобных явлений.

Последующие наблюдения на крупнейших телескопах мира — Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), телескопах «Джемини» (Gemini Observatory) и телескопе Виктора М. Бланко (Víctor M. Blanco Telescope) — показали, что вспышка пришла из-за пределов нашей галактики. Источником оказалась крайне массивная и необычно пылевая галактика. Пыли там так много, что даже мощному телескопу «Джемини Норт» (Gemini North) потребовалось два часа экспозиции, чтобы разглядеть слабый свет галактики-хозяйки.

Ученые под руководством Джонатана Карни (Jonathan Carney) из Университета Северной Каролины (University of North Carolina) проанализировали послесвечение взрыва. Данные указывают, что вспышку, вероятно, создала узкая, сверхскоростная струя вещества, врезавшаяся в плотную окружающую среду. Но в этом и загвоздка.

Из примерно 15 тысяч зарегистрированных гамма-всплесков лишь несколько длятся больше часа. У каждого из таких «долгожителей» есть свои возможные объяснения: коллапс особой звезды, разрыв ее приливными силами черной дыры или рождение магнетара. Однако GRB 250702B не совпадает ни с одним из этих сценариев. Он ставит новый вопрос, на который у астрономов пока нет точного ответа.