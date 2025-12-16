Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
На «Москвиче» стартовало производство новой линейки кроссоверов М70 и М90
Завод «Москвич» объявил о старте производства двух новых кроссоверов — М70 и М90. Обе модели построены на новой платформе и будут оснащаться турбированными двигателями и девятиступенчатым автоматом.

Модельный ряд «Москвича» пополнился двумя новыми кроссоверами. Производство М70 и М90 уже стартовало на заводе, а на сайте компании открылись страницы с их описанием.

Обе новинки — это шаг в сторону более крупных и, судя по всему, дорогих автомобилей. М90 позиционируют как флагман. Это полноразмерный семиместный кроссовер длиной почти 5 метров. Он заметно больше нынешнего «Москвича 8» по всем габаритам. Его прототипом, по всей видимости, служит китайский Roewe RX9.

М70 относится к среднеразмерному классу и чуть больше «Москвича 3». В основе, вероятно, лежит MG HS.

Ключевое отличие от текущей линейки — новая платформа и силовые агрегаты. Обе модели получат турбированные бензиновые двигатели и девятиступенчатую автоматическую коробку передач (9AT). У М70 привод будет передний, а у флагманского М90 — полный.

При этом прежние модели — «Москвич 3», «Москвич 6», «Москвич 8» и электрокар «Москвич 3е» — с конвейера не уйдут. Они останутся в портфеле бренда.

О сроках выхода машин в продажу и их стоимости завод пока не сообщает. В пресс-службе лишь отметили, что автомобили прошли сертификацию по российским стандартам, а детали объявят позже. Новые модели явно нацелены на расширение присутствия марки в сегменте кроссоверов, где конкуренция становится все жестче.

#москвич #кроссоверы #автомобильное производство #м70 #м90
Источник: t.me
