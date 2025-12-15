Telegram и WhatsApp уведомили пользователей в России о необходимости обновить приложения. С 15 декабря устаревшие версии мессенджеров могут перестать работать, предупредили разработчики.

Российские пользователи двух популярных мессенджеров получили тревожные, но рутинные уведомления. Речь идет не о внезапной политической блокировке, а о плановых технических изменениях.

В последние дни Telegram и WhatsApp* начали массово рассылать предупреждения. Суть одна: нужно срочно обновить приложение через официальный магазин. Текущие, устаревшие версии перестанут работать уже с 15 декабря. После этой даты доступ к аккаунту для тех, кто не обновится, заблокируют. При этом конкретные версии, которые затронет отключение, не уточняются.

Эксперты, опрошенные изданием PRIMPRESS, объясняют это стандартной практикой поддержки софта. Разработчики постепенно прекращают поддержку старых сборок, чтобы обеспечить безопасность и стабильность работы. С технической точки зрения это больше похоже на плановое техобслуживание, чем на экстренные меры.

Впрочем, контекст добавляет нервозности. Ранее Роскомнадзор заявлял о подготовке к полной блокировке WhatsApp*. Официальных заявлений насчет Telegram пока не было, хотя некоторые пользователи уже сталкивались со сбоями в отправке сообщений. На этом фоне любое системное уведомление от мессенджера может вызвать вопросы. Пока что речь идет именно о принудительном обновлении, а не о тотальном отключении сервиса на территории страны. Простое действие — установка актуальной версии — должно решить проблему.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ