Специалист рассказал, как рассчитать размер наличных денег на время новогодних каникул.

Перед Новым годом многие задумываются, сколько наличных стоит иметь под рукой. Президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн советует подойти к вопросу прагматично.

Начните с оценки праздничного бюджета. Планируете домашнее застолье — посчитайте продукты. Идете в ресторан — определите предельную сумму трат. Если собираетесь в гости, включите в расчет подарки и угощения. Не забудьте о возможных культурных мероприятиях: даже простая прогулка по городу часто заканчивается покупкой кофе или сувениров. С детьми расходы возрастают — добавьте билеты в театр или цирк.

Отдельный пункт — базовые продукты на период после праздников, когда запасы салатов иссякнут. К общей сумме эксперт рекомендует добавить 10% на непредвиденные нужды. Возможно, все эти деньги в виде наличных при себе иметь довольно рискованно. Но в том случае, если в вашем регионе возможны перебои с интернетом, лучше подготовиться. Для города ориентир — 8-15 тысяч рублей на человека. Поездка на дачу или путешествие на автомобиле потребует больше: от 20 до 40 тысяч на семью или компанию. Просто положите эти деньги в кошелек.