Большинство россиян (77%) хранят дома стратегический запас продуктов. Чаще всего этих запасов хватает на срок от одной до двух недель, показал опрос.

Три четверти россиян не представляют своего хозяйства без «неприкосновенного запаса» на кухне. Выяснилось, что чаще всего он рассчитан на пару недель.

Опрос «Х5 Клуба» рисует вполне конкретную картину. У 59% респондентов продуктов хватит на 1-2 недели. Месячный запас держит 27% участников опроса. Лишь у 5% есть заначка, которой можно продержаться полгода.

Что именно хранится в этих запасах? В основном базовые продукты длительного хранения. В лидерах крупы (их упомянули 79% опрошенных), макароны, сахар, соль (68%), чай и кофе (71%), а также консервы (61%). Каждый четвертый считает необходимым припрятать еще и шоколад или конфеты.

Люди запасаются не только едой. Средства гигиены (мыло, зубная паста) добавляют 46%, бытовую химию — 40%.

Хранят все это, как правило, не в специальной кладовой (ее выделяют только 34%), а в разных местах по всей квартире (48%).

Причины у такого поведения разные. 40% делают запас на случай, если вдруг не смогут выйти в магазин. Для 29% это просто удобно — можно реже ходить за покупками. Еще 18% объясняют это семейной традицией. А 13% прямо говорят, что готовятся к возможному кризису.