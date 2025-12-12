Три четверти россиян не представляют своего хозяйства без «неприкосновенного запаса» на кухне. Выяснилось, что чаще всего он рассчитан на пару недель.
Опрос «Х5 Клуба» рисует вполне конкретную картину. У 59% респондентов продуктов хватит на 1-2 недели. Месячный запас держит 27% участников опроса. Лишь у 5% есть заначка, которой можно продержаться полгода.
Что именно хранится в этих запасах? В основном базовые продукты длительного хранения. В лидерах крупы (их упомянули 79% опрошенных), макароны, сахар, соль (68%), чай и кофе (71%), а также консервы (61%). Каждый четвертый считает необходимым припрятать еще и шоколад или конфеты.
Люди запасаются не только едой. Средства гигиены (мыло, зубная паста) добавляют 46%, бытовую химию — 40%.
Хранят все это, как правило, не в специальной кладовой (ее выделяют только 34%), а в разных местах по всей квартире (48%).
Причины у такого поведения разные. 40% делают запас на случай, если вдруг не смогут выйти в магазин. Для 29% это просто удобно — можно реже ходить за покупками. Еще 18% объясняют это семейной традицией. А 13% прямо говорят, что готовятся к возможному кризису.