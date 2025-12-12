В Дубае запланировали строительство необычного отеля Emirates Air Hotel: на 580-метровом небоскребе установят списанный Airbus A380.

В ОАЭ задумали проект, который сразу выделяется даже на фоне других смелых идей города: обычный небоскреб превращают в нечто гораздо более необычное.

Emirates Air Hotel поднимется на 580 метров над Дубаем, а на его крыше закрепят настоящий списанный Airbus A380. Самолет превратят в места для гостей: внутри оборудуют бар и ресторан прямо в кабине пилотов.

Крылья A380 станут площадками со стеклянным полом, откуда можно будет смотреть на город с высоты. В самом здании планируют бассейн с широкими видами и люксы для отдыха.

Кроме этого, проект включает многочисленные рестораны, отмеченные звездами Michelin, и собственную площадку для вертолетов. Строительство оценивают в три миллиарда долларов, а работы должны завершиться к 2029 году.

Проект планируется открыть в 2029 году. С помощью этого сооружения Дубай стремится создать новый мировой символ в сфере туризма и архитектуры, ориентированной на создание незабываемых впечатлений.