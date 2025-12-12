Asus представила игровой монитор XG27JCG с разрешением 5K и частотой обновления 180 Гц. Он может переключаться в режим 1440p с частотой до 330 Гц, но при этом официально совместим не со всеми видеокартами.

Компания Asus добавила на свой сайт новый флагманский игровой монитор XG27JCG . Он привлекает сочетанием высокого разрешения и частоты обновления, но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются особенности, которые стоит учитывать перед покупкой.

Монитор XG27JCG оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 5120 × 2880 и частотой обновления до 180 Гц. Это дает плотность пикселей около 218 PPI, из-за чего мелкие детали выглядят очень четко. Экран не поддерживает локальное затемнение, но получил сертификацию HDR600, что говорит о высокой яркости.

При необходимости устройство может переключиться в другой режим: разрешение снижается до 1440p, а частота поднимается до 330 Гц. Такой режим подойдет тем, кто стремится к максимальной плавности при высокой скорости изображения.

Важная деталь: для полноценной работы в режиме 5K 180 Гц с HDR Asus указывает поддержку только новых видеокарт с интерфейсом DisplayPort 2.1. В результате официально не поддерживаются карты серии RTX 40, так как они используют более старую версию DP, недостаточную для пропускной способности 5K при 180 Гц без компромиссов.

Монитор также предлагает поддержку G-Sync, FreeSync и VRR, а технология ELMB 2 обеспечивает работу строчной подсветки в связке с переменной частотой. Заявлено время отклика 0,3 мс. Для подключения есть USB-C с питанием, DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, USB-хаб и разъем для наушников.

Цены и даты старта продаж официально не объявлены, но в преддверии возможной презентации на CES 2026 модель уже появилась в продаже в Гонконге примерно за эквивалент $835.