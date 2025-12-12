Космический телескоп «Джеймс Уэбб» провел уникальные наблюдения за экзопланетой типа «горячий Юпитер». Данные показали, что из атмосферы планеты вытекает гелий, образуя два гигантских хвоста, чье происхождение ученые пока не могут объяснить.

Самый мощный космический телескоп вновь предоставил данные, которые не вписываются в привычные модели, сообщает онлайн-издание Space.com . Наблюдения за далекой планетой показали сложную картину утечки ее атмосферы в космос. Астрономы с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» исследовали экзопланету WASP-121b, так называемый «горячий Юпитер». Она расположена в 858 световых годах от нас и делает полный оборот вокруг своей звезды всего за 30 часов. Из-за близости к светилу температура ее атмосферы достигает примерно 2300 градусов по Цельсию.

Ранее ученые наблюдали, как атмосферы таких планет утекают в космос во время коротких транзитов — проходов перед звездой. Но что происходит в остальное время, было неясно. «Уэбб» впервые провел непрерывные наблюдения почти за полный орбитальный цикл планеты, около 37 часов. Инструмент NIRSpec следил за светом, который поглощают атомы гелия в атмосфере WASP-121b.

Оказалось, что гелий утекает с планеты гораздо дольше, чем предполагали модели. Газовая оболочка растянулась в космосе, образовав два отчетливых хвоста. Один хвост тянется позади планеты, вероятно, под давлением звездного ветра и излучения. Второй хвост, что интересно, опережает планету на орбите, возможно, его притягивает гравитация звезды. Вместе их длина в 100 раз превышает ширину самой планеты и в три раза больше расстояния от планеты до ее звезды.

«Мы были невероятно удивлены, увидев, как долго длилась утечка гелия», заявил руководитель исследования Ромен Аллар (Romain Allart) из Университета Монреаля (University of Montreal). По его словам, новые данные демонстрируют сложность физических процессов, которые формируют атмосферы экзопланет. У существующих моделей пока нет готового объяснения, почему образуются именно два раздельных хвоста. «Очень часто новые наблюдения выявляют ограничения наших численных моделей», отметил член группы Винсент Буррье (Vincent Bourrier) из отдела астрономии факультета естественных наук Женевского университета (University of Geneva).