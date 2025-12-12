Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
«Москвич 5» поступил в продажу без малейшего анонса
Кроссовер «Москвич 5» официально не анонсирован, но уже появился в наличии у дилера в Нижнем Новгороде

Новый автомобиль российской марки поступил в продажу, избежав традиционных этапов презентации и анонса. Издание 32cars.ru заявляет, что «секретность вокруг нового Москвича пугает». Кроссовер «Москвич 5» уже предлагают покупателям в одном из регионов. Суммарно у дилера заявлено около 70 автомобилей.

Главный триггер для покупателя — цена. Базовый ориентир начинается около двух миллионов рублей, а по некоторым условиям опускается ниже этой психологической отметки. Так, комплектация «Стандарт» стоит ₽2,05 миллиона при покупке за наличные и ₽1,95 миллиона при оформлении кредита с трейд-ином. Версия «Комфорт» оценивается в ₽2,12 миллиона и ₽1,99 миллиона соответственно.

Что важно, ранее завод уже собирал ограниченную партию, но отправлял ее в корпоративный парк для обкатки. Целью было собрать обратную связь, а не начать полноценные продажи. Судя по ситуации у дилера, эта стадия завершилась. Под капотом — турбированный двигатель 1,5 литра. Мощность 136 или 174 лошадиные силы. Комплектуют кроссовер вариатором и передним приводом, что типично для городского формата. Приоритет здесь не максимальная динамика, а комфорт, умеренный расход топлива и предсказуемые расходы на содержание.

#россия #автомобили #кроссовер #продажи #москвич #москвич 5
Источник: 32cars.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft анонсировала крупное обновление для Windows 11, которое повысит игровую производительность
2
Новый российский электровоз «Орлец» вышел на финальные испытания перед запуском в серию
+
Новый российский трамвай «Синара» прошёл сертификацию и готов к серийному выпуску
+
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
9
JayzTwoCents: Intel LGA 1700 на DDR4 — оптимальный вариант для сборки ПК из-за роста цен на DDR5
4
В России разработан самый тяжёлый автогрейдер в истории отечественного машиностроения
+
Ретро-консоль R36H Pro Max выходит по всему миру с поддержкой эмуляции PlayStation и Nintendo 64
+
Microsoft планирует сделать Windows 11 лучшей платформой для игр и перечислила игровые улучшения ОС
6
«Игромания» открыла предзаказы на первый печатный номер своего возрожденного журнала
6
ОАК передала ВКС России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
+
Золотой риал эпохи Елизаветы I был продан за рекордную цену в несколько сотен тысяч долларов
+
Компания «Ростсельмаш» представила новый трактор «Ростсельмаш 3580» с 580-сильным двигателем и АКПП
+
Microsoft пообещала кардинально ускорить работу Windows 11 в играх за счёт масштабных обновлений
+
AMD представила FSR Redstone с генерацией кадров и реконструкцией лучей только для Radeon RX 9000
4
Microsoft исправила проблемы с играми на видеокартах AMD в Windows 11
+
Китай поднял в воздух первый в мире 16-тонный БПЛА с возможностью в запускать в полёте рои дронов
+
В России создали самый тяжёлый автогрейдер в истории страны массой 35 тонн
3
Док-станцию для видеокарт UGREEN CM980 оснастили блоком питания 850 Вт и портами OCuLink и USB4
1
Xiaomi представила электробритву MiJia Electric Shaver Pro с автономностью до 90 дней
+
YouTube тестирует в мобильном приложении экспериментальный режим «Создать» на основе ИИ
+

Популярные статьи

Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
9
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
11
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
13
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
372
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
32
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+
Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
4
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
17
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
+

Сейчас обсуждают

swr5
08:53
Всегда веселят подобные заявления. Именно такие пессимистическо - упаднические идеи всегда распространяют корпорасты.
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
Гоша Невар
08:51
Вот что интересно MSI B850 Gaming Plus WIFI6E автор утверждает что есть поддержка на pci 16 gen5 хотя везде перерыл и везде пишут gen 4
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
swr5
08:45
Расскажи это блондинке которая пришла покупать в магазин ноутбук.
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
Asker 013
08:30
США: Кто против меня? - Китай, Индия, Россия. США: Кто против меня, вместе с Китаем, Индией и Россией?
Politico: В США обсуждают создание альтернативы G7 с Китаем, Индией и Россией
Xenosag
08:29
Может банально своровали её
Разработчик приобрёл систему на базе Nvidia GH200 с 960 ГБ ОЗУ за десятую часть её реальной цены
222
08:12
дармовая энергия? льготные тарифы по 12 р за кВтч, быстрые сроки окупаемости и проблемы с утилизацией все это плата за нишевую технологию
«Росатом» получил разрешение на возведение Симоновской ветроэлектростанции в Ставропольском крае
deema35
08:10
Дак он теперь сможет продать 960 Гб ОЗУ и озолотится.
Разработчик приобрёл систему на базе Nvidia GH200 с 960 ГБ ОЗУ за десятую часть её реальной цены
Genry
08:03
Автор ещё не избавился от детского максимализма написав: "в целом же «зелёная» энергетика в России как промышленно развитом государстве остаётся баловством,....". Альтернативная энергетика в России ...
«Росатом» получил разрешение на возведение Симоновской ветроэлектростанции в Ставропольском крае
[IRanPast]
07:57
Вообще-то это грёбаный либеральный рынок, который якобы должен сам всё порешать. И тут же задаёшься вопросом, а нормальный ли ты?
Российский автомобильный рынок в ноябре выпал из десятки крупнейших в мире
inchaos75
07:56
День это если нет магазинов, но есть пункты озон-яндекс, а если есть магазин типа м-видео, днс и т.д. то это вообще дело пары часов.
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter