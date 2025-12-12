Кроссовер «Москвич 5» официально не анонсирован, но уже появился в наличии у дилера в Нижнем Новгороде

Новый автомобиль российской марки поступил в продажу, избежав традиционных этапов презентации и анонса. Издание 32cars.ru заявляет, что «секретность вокруг нового Москвича пугает». Кроссовер «Москвич 5» уже предлагают покупателям в одном из регионов. Суммарно у дилера заявлено около 70 автомобилей.

Главный триггер для покупателя — цена. Базовый ориентир начинается около двух миллионов рублей, а по некоторым условиям опускается ниже этой психологической отметки. Так, комплектация «Стандарт» стоит ₽2,05 миллиона при покупке за наличные и ₽1,95 миллиона при оформлении кредита с трейд-ином. Версия «Комфорт» оценивается в ₽2,12 миллиона и ₽1,99 миллиона соответственно.

Что важно, ранее завод уже собирал ограниченную партию, но отправлял ее в корпоративный парк для обкатки. Целью было собрать обратную связь, а не начать полноценные продажи. Судя по ситуации у дилера, эта стадия завершилась. Под капотом — турбированный двигатель 1,5 литра. Мощность 136 или 174 лошадиные силы. Комплектуют кроссовер вариатором и передним приводом, что типично для городского формата. Приоритет здесь не максимальная динамика, а комфорт, умеренный расход топлива и предсказуемые расходы на содержание.