Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
В Бразилии нашли крошечную жабу размером с кончик карандаша и назвали её в честь президента страны
В горных лесах Бразилии обнаружили новый вид крошечной жабы ярко-оранжевого цвета. Жабу назвали Brachycephalus lulai в честь действующего президента страны.

Ученые продолжают открывать новые виды в богатейших, но уязвимых лесах Бразилии. Очередная находка — жаба размером чуть больше сантиметра.

В ходе полевых исследований в бразильском регионе Серра-ду-Кирири ученым удалось обнаружить и собрать 32 особи этой миниатюрной амфибии. Место ее обитания — специфический высокогорный район, где туманные лесные участки соседствуют с лугами. Жаба ведет дневной образ жизни, и первым признаком ее присутствия часто становится звук. Это тихий, но достаточно различимый брачный крик, построенный всего на двух нотах.

Размеры жабы действительно микроскопические: самцы редко превышают 11 миллиметров, самки немного крупнее. Доминирующий цвет в окрасе — ослепительно-оранжевый, иногда разбавленный мелкими пятнами зеленого или коричневого оттенка. Именно это яркое существо получило название Brachycephalus lulai — в честь действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Для точной идентификации нового вида ученые провели комплексный анализ. Они изучили уникальные морфологические черты, например, округлую морду и отсутствие пятого пальца, расшифровали его ДНК и детально описали характерную акустическую сигнатуру. Все три линии доказательств сошлись.

Brachycephalus lulai имеет близкое родство с двумя другими видами того же рода, которые обитают в том же изолированном горном массиве. Эта компактная группировка родственных видов — важная подсказка для науки. Она наглядно иллюстрирует процесс аллопатрического видообразования. Суть его в том, что когда-то изменения климата дробили сплошные леса на отдельные «островки». Лягушки, оказавшиеся в таких зеленых «микроубежищах», были отрезаны друг от друга и начали развиваться каждая своим путем, со временем превращаясь в отдельные виды. По мнению авторов работы, эта история не закончилась, а продолжается прямо сейчас.

Жизненное пространство новооткрытой жабы крайне мало — всего около восьми квадратных километров. Для вида с такой ограниченной и фрагментированной средой обитания любое нарушение экосистемы — вырубка леса или изменение климата — представляет прямую угрозу существованию. Несмотря на эту очевидную уязвимость, в научной статье предлагается пока отнести вид к категории с наименьшей угрозой исчезновения. Однако необходимость защиты не оспаривается. В качестве конкретной и практичной меры авторы настаивают на создании в Серра-ду-Кирири заповедника дикой природы. Подобный статус позволяет сохранять уникальные экосистемы, не прибегая к сложной и дорогой процедуре выкупа частных земель.

#бразилия #жаба #новый вид
Источник: journals.plos.org
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag получил возрастной рейтинг PEGI
1
Новый российский электровоз «Орлец» вышел на финальные испытания перед запуском в серию
+
Ученые предложили новую концепцию варп-двигателя на основе известных законов современной физики
5
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
7
Новый российский трамвай «Синара» прошёл сертификацию и готов к серийному выпуску
+
Защищённые смартфоны DOOGEE S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition станут находкой для любителей активного отдыха
+
ВМС США планируют разработать новый железнодорожный вагон для перевозки баллистических ракет
1
Microsoft анонсировала крупное обновление для Windows 11, которое повысит игровую производительность
1
Часы Casio G-Shock x Bamford GM-5600 с металлическим безелем поступят в продажу во многих странах
+
Комплекты памяти DDR5 большой емкости стоят дороже видеокарты GeForce RTX 5090
+
Еще одна единица УТС-800 приступила к летным испытаниям
+
Microsoft планирует сделать Windows 11 лучшей платформой для игр и перечислила игровые улучшения ОС
6
В Великобритании планируют разобраться с БМП Ajax, из-за которой 30 солдат попали в госпиталь
1
ОАК передала ВКС России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
+
«Игромания» открыла предзаказы на первый печатный номер своего возрожденного журнала
5
Золотой риал эпохи Елизаветы I был продан за рекордную цену в несколько сотен тысяч долларов
+
JayzTwoCents: Intel LGA 1700 на DDR4 — оптимальный вариант для сборки ПК из-за роста цен на DDR5
4
Ретро-консоль R36H Pro Max выходит по всему миру с поддержкой эмуляции PlayStation и Nintendo 64
+
Компания «Ростсельмаш» представила новый трактор «Ростсельмаш 3580» с 580-сильным двигателем и АКПП
+
Microsoft пообещала кардинально ускорить работу Windows 11 в играх за счёт масштабных обновлений
+

Популярные статьи

Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
6
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
3
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
8
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)
2
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
322
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
9
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
22
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
17
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+

Сейчас обсуждают

Дима Кочев
20:35
не вижу разницы. что на 95, что 98, что милениум, что ХР, что виста, что 7, что 10, что 11 ))) игры работают. ФСБ не стучали в дверь. чего вы боитесь? кому до вас дело хахаха господи..
Небольшое тестирование Windows 11 Pro 25H2 (билд 26200.6713)
aoxoa1
20:32
У меня, стыдно признаться, 15))
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
baran
19:54
Ни одного
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
Сергей Анатолич
19:01
Ну наконец то мерца, макрона и стармера от этого гена вылечат! Хотя, лучше усыпить, чтобы не мучились.
Немецкие учёные обнаружили вызывающий психические расстройства ген и потенциальный метод лечения
Den Fed
18:52
и перпендикулярными портами !
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
Кот Шрёдингера
18:52
Немцы нашли оправдание и доказательство, психического отклонения у немцев. Теперь понятно почему их всё время тянет самоубиваться на восток, снова и снова. Не зря немец Энштейн говорил о немцах "Безум...
Немецкие учёные обнаружили вызывающий психические расстройства ген и потенциальный метод лечения
Error 404
18:51
У меня дома 6 компьютеров на нас четверых: 4 стационарника (3 игровые и 1 мультимедиа к ТВ (но тоже не слабый: на i7 8086k)) и 2 ноутбука (Asus ROG на Ryzen 5600H и Honor D14 на Ryzen 5700U). И все ну...
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
L1yod
18:43
нормальные люди просто тупо ставят ссд даже на сата 3 и всё ноут летает даже старье, к чему этот высер, который даже читать вряд ли кто будет полностью.
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
Dentarg
18:40
У меня нет Хрома, не знаю) Но на чужих компах постоянно наблюдаю в диспетчере 100500 копий процесса и каждый жрёт под гиг. Фокс тоже стал этой фигнёй страдать когда перешёл на Chromium. Это какая-то э...
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
Сергей Анатолич
18:32
А литовцам где жить? Гаубицы так всю площадь литвы займут.🤣
Литва станет вторым по величине обладателем гаубиц парка CAESAR Mk II в мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter