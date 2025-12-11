В горных лесах Бразилии обнаружили новый вид крошечной жабы ярко-оранжевого цвета. Жабу назвали Brachycephalus lulai в честь действующего президента страны.

Ученые продолжают открывать новые виды в богатейших, но уязвимых лесах Бразилии. Очередная находка — жаба размером чуть больше сантиметра.

В ходе полевых исследований в бразильском регионе Серра-ду-Кирири ученым удалось обнаружить и собрать 32 особи этой миниатюрной амфибии. Место ее обитания — специфический высокогорный район, где туманные лесные участки соседствуют с лугами. Жаба ведет дневной образ жизни, и первым признаком ее присутствия часто становится звук. Это тихий, но достаточно различимый брачный крик, построенный всего на двух нотах.

Размеры жабы действительно микроскопические: самцы редко превышают 11 миллиметров, самки немного крупнее. Доминирующий цвет в окрасе — ослепительно-оранжевый, иногда разбавленный мелкими пятнами зеленого или коричневого оттенка. Именно это яркое существо получило название Brachycephalus lulai — в честь действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Для точной идентификации нового вида ученые провели комплексный анализ. Они изучили уникальные морфологические черты, например, округлую морду и отсутствие пятого пальца, расшифровали его ДНК и детально описали характерную акустическую сигнатуру. Все три линии доказательств сошлись.

Brachycephalus lulai имеет близкое родство с двумя другими видами того же рода, которые обитают в том же изолированном горном массиве. Эта компактная группировка родственных видов — важная подсказка для науки. Она наглядно иллюстрирует процесс аллопатрического видообразования. Суть его в том, что когда-то изменения климата дробили сплошные леса на отдельные «островки». Лягушки, оказавшиеся в таких зеленых «микроубежищах», были отрезаны друг от друга и начали развиваться каждая своим путем, со временем превращаясь в отдельные виды. По мнению авторов работы, эта история не закончилась, а продолжается прямо сейчас.

Жизненное пространство новооткрытой жабы крайне мало — всего около восьми квадратных километров. Для вида с такой ограниченной и фрагментированной средой обитания любое нарушение экосистемы — вырубка леса или изменение климата — представляет прямую угрозу существованию. Несмотря на эту очевидную уязвимость, в научной статье предлагается пока отнести вид к категории с наименьшей угрозой исчезновения. Однако необходимость защиты не оспаривается. В качестве конкретной и практичной меры авторы настаивают на создании в Серра-ду-Кирири заповедника дикой природы. Подобный статус позволяет сохранять уникальные экосистемы, не прибегая к сложной и дорогой процедуре выкупа частных земель.