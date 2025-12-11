Китай провел первый полет беспилотного Jetank — тяжелого дрона грузоподъемностью до 6 тонн. Беспилотник выделяется модульной конструкцией и возможностью выпускать в воздухе большие рои малых дронов.

Когда в отрасли обсуждают беспилотники, речь обычно идет об относительно компактных аппаратах. Китай решил изменить привычную картину и отправил в воздух машину, которая по массе ближе к легкому самолету, чем к дрону.

Государственная газета People's Daily сообщила, что Jetank совершил первый полет в провинции Шанси. Разработчик — корпорация AVIC — описывает платформу как универсальный аппарат с модульной схемой, который подходит для разных задач. Внутренние решения полностью локализованы: они позволяют дрону брать тяжелые грузы, работать на разных скоростях и использовать короткие взлетные полосы.

Параметры Jetank дают представление о масштабе: длина 16,35 метра, размах крыла 25 метров, максимальная взлетная масса 16 тонн. Он несет до 6 тонн полезной нагрузки, способен находиться в воздухе 12 часов и преодолевать около 7000 километров. По размерам он конкурирует с крупнейшими беспилотниками в мире.

Государственные медиа подчеркивают, что Jetank подходит и для гражданских, и для госзадач. Модули позволяют перестраивать аппарат под доставку гуманитарных грузов, восстановление связи, съемку, разведку полезных ископаемых или тушение лесных пожаров.

Отдельная линия — военная. На авиасалоне в Чжухае Jetank впервые показали широкой публике, и тогда китайские каналы акцентировали внимание на его вооружении и восьми точках подвески. При этом ключевой интерес вызвал внутренний отсек «изомерического улья», рассчитанный на сотни малых дронов. Именно из-за этой особенности Jetank и получил неформальное имя «носителя БПЛА в воздухе».

AVIC не сообщает сроки начала эксплуатации, но первый полет уже стал для Поднебесной демонстрацией возможностей в классе тяжелых беспилотных платформ.