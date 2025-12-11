Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
Планетолог из НАСА Марк Мэтни предложил новое научное объяснение Вифлеемской звезды
Планетолог считает, что ею могла быть яркая комета, которую китайские астрономы наблюдали 70 дней в 5 году до нашей эры

Ученые веками пытались найти рациональное объяснение одному из самых известных библейских сюжетов. Планетолог из НАСА заявил, что, возможно, нашел ответ, скрывавшийся в древних хрониках.

Исследование Марка Мэтни (Mark Matney) опирается на записи китайских астрономов. Те в 5 году до нашей эры детально описали яркую комету, видимую на небе больше двух месяцев. Важный момент: многие историки как раз относят рождение Иисуса Христа к периоду между 6 и 5 годом до нашей эры. Получается, временные рамки совпадают.

Мэтни проанализировал объект из древних китайских записей (на картинке), идентифицировав ряд возможных орбит, соответствующих наблюдениям

Мэтни смоделировал возможные орбиты. Одна из реконструкций показала, что в июне 5 года до н.э. комету можно было видеть на утреннем небе. Для путешественников, идущих на юг к Вифлеему, она бы буквально «двигалась» впереди, а затем как бы «останавливалась». Именно так евангелист Матфей и описывает поведение звезды, которая вела волхвов.

При этом раньше ученые предлагали другие версии. Чаще всего говорили о редких сближениях (конъюнкциях) планет — Юпитера и Сатурна, или Венеры и Юпитера. Кто-то предполагал вспышку сверхновой звезды. Но у этих гипотез есть слабое место. Планеты или новая звезда просто висят на небе как неподвижная точка. А комета — другое дело. Она медленно, но заметно перемещается на фоне звезд изо дня в день, и у нее может быть видимый хвост, указывающий направление. То есть она действительно могла «вести».

Мэтни начал размышлять над этой загадкой еще в молодости, работая в планетарии. Сейчас, как профессиональный планетолог, он использовал современные базы данных и инструменты для расчетов.

По сути, его работа предлагает компромисс. Она не отрицает чуда или символического значения истории. Но показывает, что в основе могло лежать реальное и впечатляющее астрономическое событие, которое древние мудрецы-звездочеты истолковали как знак. Китайские записи стали ключом, поскольку в то время придворные астрономы скрупулезно фиксировали все необычное на небе, веря, что это предзнаменования для земных дел.

#астрономия #наса #исследование #комета #вифлеемская звезда
Источник: dailymail.co.uk
Сейчас обсуждают

Waramagedon
15:59
Разница в использовании памяти минимальна. Все прекрасно пашет и на 8 гигах.
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
Waramagedon
15:57
Что у вас открыто, что отжирает гиг одна страница?
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
Waramagedon
15:56
Они и так не будут дергать до 32 года. А обновы на 10 недавно пришли с регионом Россия.
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
Терминатор
15:54
Это включил игру Resident Evil 4 с лучами по гнал гамать если будешь послушным мальчиком выложу скрин с игры. графа с лучами это нечто. в лужах тени от всего от стен домов и персонажа.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
15:49
Ладно.уехал я.Удачно подрочить на кусок текстолита.Потом протереть не забудь.парням сейчас расскажу.Время ржать.фотку то твою у нас все уже видели
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
15:47
У меня нет проблем.А у тебя одна -ты пистабол и дрочун пхаха
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
15:47
У тебя проблема вылезла о чем болит о том и говоришь. понимаю
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
15:46
Пипец.за столько даже плечевые уже не работают.ты из комы то выйди.вот что значит ты в суходрочку последние лет 20 был
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
15:46
Много сам знаешь.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
15:45
И сколько??? Не смеши мои копыта.ну если как Шишкинс по вокзалу шариться то да.А так....
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
