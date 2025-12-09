Во французской деревне Сенон археологи обнаружили три больших кувшина, закопанных в полу древнеримского дома. Внутри находились десятки тысяч монет, отчеканенных в III-IV веках нашей эры.

В небольшой деревне на северо-востоке Франции археологи нашли не просто клад, а целую систему хранения. Три амфоры, полные денег, стояли прямо в жилом доме.

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований (Institut national de recherches archéologiques préventives, INRAP) извлекли из земли три керамических сосуда. Два были целыми и полными. Один кувшин весил около 38 килограммов и содержал примерно 23-24 тысячи монет. Второй, массой 50 килограммов, мог хранить до 19 тысяч. Третий сосуд кто-то извлек еще в древности, оставив в яме лишь три монеты.

Вид с высоты птичьего полёта на раскопки в Сеноне, Франция

Ученые подчеркивают, что это, по сути, не «клад» в привычном смысле. Амфоры аккуратно стояли в ямах в главной комнате дома, а их горлышки были на уровне пола. К ним можно было легко добраться. Находки нескольких монет, прилипших к краю сосуда, показывают: деньги отсюда брали и, вероятно, клали обратно. Это была долгосрочная «копилка», а не тайник в обычном понимании.

Монеты датируют периодом между 280 и 310 годами нашей эры. Среди них есть денарии с изображениями правителей так называемой Галльской империи — Викторина, Тетрика I и Тетрика II. Дом с «сейфом» был частью благоустроенного поселения с каменными зданиями и подогревом полов. В начале IV века сильный пожар уничтожил постройку, и хозяева так и не смогли вернуть свое богатство. Именно огонь, а не войны или нестабильность, навсегда похоронил эти сбережения.